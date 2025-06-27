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長榮航總座孫嘉明談航空貨運新商機 台積電在美生產晶圓運回台灣封裝

經濟日報／ 記者黃淑惠／美國休士頓即時報導
長榮航空開航美國休士頓十周年記者會，總經理孫嘉明表示，航空貨運看到全新的變化，台積電在美國亞利桑生產的晶圓產品運回台灣封裝。黃淑惠攝
長榮航空開航美國休士頓十周年記者會，總經理孫嘉明表示，航空貨運看到全新的變化，台積電在美國亞利桑生產的晶圓產品運回台灣封裝。黃淑惠攝

長榮航（2618）開航美國休士頓十周年記者會，總經理孫嘉明表示，航空貨運看到全新的變化，美國半導體供應鏈不夠完整，已出現台積電（2330）在美國亞利桑那州生產的晶圓產品運回台灣封裝，航空業出現新商機。

孫嘉明分析，航空貨運市場出現全新的商機，隨著科技大廠陸續回到美國投資設廠，近期發現，美國半導體供應鏈不夠完整，台積電亞利桑那廠將生產的晶圓產品運回台灣進行封裝，正在觀察這個趨勢變化，未來會因應市場需求提供相關的航空物流服務。

隨著AI時代的來臨伺服器訂單強勁，伺服器運送需求僅4月因美國突然推出對等關稅衝擊出貨降溫，5月開始陸續出貨，6月已經出現急單爭取包機運送；到目前為止，台灣到北美的航空貨運價格還比去年更高；目前航空貨運市場僅大陸電商需求復甦緩慢，電子產品、高價生鮮產品等出貨全面恢復，對於下半年的航空貨運市場需求看俏。

美國 台積電

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