信義房屋攜手有線電視業者 帶楊梅里民提升不動產防詐意識

科技發達令資訊獲取管道多元，許多訊息真假難辨，詐騙案也時有耳聞，近年由於房市熱，亦出現不少房產詐騙案例。為協助民眾建立正確觀念，信義房屋攜手中嘉寬頻 北健辦理「好益看得見-提升不動產防詐知識」講座，27日於桃園市楊梅區楊梅里舉行，透過案例分享、工具教學，協助民眾認識媒體識讀的重要性以及不動產買賣的正確知識、流程與稅賦等等，現場共有近30名里民熱情參與，更有高齡95歲的長者也來聽課，對於實用內容紛紛豎起大拇指表示淺顯易懂又有趣。

楊梅里長葉星秀表示，現在詐騙很多，自己也曾上當過，長者不像年輕一輩查證功力與速度較快，面對許多訊息第一時間經常會不知所措，因此特別感謝信義房屋與中嘉寬頻 北健為里民帶來這些專業又實用的資訊。中嘉寬頻 北健總經理許巧妮提到，此次與信義房屋合作一同來到楊梅，希望透過講座來幫助里民提升基本的不動產與稅務知識、增加媒體識讀觀念，未來在面對資產處分、傳承及在媒體上接獲各種訊息時，能減少疑慮與誤解，讓生活更安心。

信義房屋楊梅重劃店經理蔡聿凌分享，買賣房是人生大事，但多數人對買賣房屋的交易都不熟悉，也因此近年被稱為「地面師」的不動產領域詐騙頻傳，手法包括假屋主真詐財、假買方真奪屋或是假行情真低買等方式，讓不少民眾蒙受房產損失，實務上也碰見過客戶因疑似受騙急賣房套現，希望透過和大家說明買賣房流程、建立正確觀念，讓大家在交易過程中多一份警覺。

此外，近年也出現不少遺產糾紛，信義房屋也在講座中向參與民眾簡單介紹買賣、遺產、贈與在稅賦與影響的差異。蔡聿凌提到，資產傳承也是一個很重要的課題，實務上有許多民眾直觀的認為百年之後以繼承方式即可，但實際上在稅賦上可能有極大的差距，建議民眾可檢視資產、提早進行規劃，或者可委由信譽良好的仲介業者，才能多一分保障。

活動中，中嘉寬頻 北健也分享常見詐騙手法，更手把手傳授長輩相關實用工具，包括如何透過常用的通訊軟體 LINE 查證訊息真偽、中嘉寬頻自有互動網站「你搞懂了媒」，不僅協助里民培養辨別假訊息的能力，強化防詐觀念，降低受害風險，也讓參與者進一步認識媒體識讀的重要性，提升資訊判讀能力。