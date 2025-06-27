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北部青年購屋熱區出爐 桃園這兩區霸榜一、二名

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
北台灣25至35歲青年購屋熱區，桃園市中壢區與桃園區分別以2304戶與2028戶居冠、亞軍。圖／永慶房屋提供
北台灣25至35歲青年購屋熱區，桃園市中壢區與桃園區分別以2304戶與2028戶居冠、亞軍。圖／永慶房屋提供

根據聯徵中心住宅貸款統計，北台灣25至35歲青年購屋熱區，桃園市中壢區與桃園區分別以2304戶與2028戶居冠、亞軍，新北市板橋區則以1566戶排名第三。業者指出，青年購屋主要集中於房價相對實惠、交通便捷的地區，桃園市4區、新北市6區入列前十名。

中壢區蟬聯青年購屋首選，平均每日核准6筆青年房貸。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中壢擁有高鐵、台鐵與機場捷運等多元軌道系統，通勤機能完善，加上青埔重劃區與傳統市區生活機能成熟，吸引大量雙北、新竹通勤族購屋。該區近一年平均房價每坪32.6萬元。

陳金萍說，桃園區則因為為市府行政中心、企業與金融機構聚集，就業機會穩定，並擁有中路、小檜溪與經國等重劃區新屋供給，吸引青年族群進場，平均房價每坪33.7萬元。

陳金萍指出，新北方面，板橋區青年購屋戶數居冠。陳金萍指出，板橋身為新北行政與交通樞紐，無論新成屋或市區中古屋選擇多元，加上具政策資源與發展潛力，對青年具有高度吸引力。

若觀察平均交易總價，新北淡水區為前十名中最實惠地區，平均總價僅1193萬元。近一年淡水累計1122戶青年購屋，房價每坪30.5萬元。儘管通勤時間相對較長，但淡水具備淡海輕軌、淡江大橋與淡北道路等建設題材，區域發展潛力可期。

基北北桃青年購屋十大熱區。圖／永慶房屋提供
基北北桃青年購屋十大熱區。圖／永慶房屋提供

重劃區 機場捷運 房價

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