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SCFI運價指數連三跌！周跌幅縮小至0.43% 歐洲線、美東線一漲一跌

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
SCFI運價指數連三跌。示意圖／ingimage
SCFI運價指數連三跌。示意圖／ingimage

運價指數連三跌！最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於27日出爐，指數下跌8.08點至1,861.51點，周跌幅縮小至0.43%；四大主要航線除歐洲線上漲外，其餘都下跌，遠東到美西跌幅收斂，美東運價跌幅仍大為11.8%。

市場對於美國推出的對等關稅已經逐漸麻痺當中，補庫存的高峰時間已經接尾聲，搶出貨力道減緩，又遇到船公司大量投入加班船，有些航商連小型船舶2、3千TEU都搶進遠東-美西航線，隨著運價回跌後，這些奇怪的現象會恢復平靜，運價會開始反應正常的供、需。

根據最新一期出爐運價，北美線依舊拖累整體運價走勢，然而船舶排擠效應，也讓其他航線表現相對平穩，所以SCFI指數僅下滑不到1%；本周重災區還是在北美線，遠東到美西每FEU(40呎櫃)達2,578美元，較前一期下跌194美元，跌幅達6.99%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達4,717美元，較前一期下跌635美元，跌幅11.86%。

遠東到歐洲表現出色，運價每TEU(20呎櫃)達2,030美元，較前一期上漲195美元，周漲幅10.62%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,985美元，較前一期下跌78美元，周跌幅2.54%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周下跌4美元，跌幅0.86%；遠東到日本關西每TEU(20呎櫃)與前一期下跌3美元，遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)下跌2美元；遠東到韓國每TEU(20呎櫃)下與前一期持平。

航線

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