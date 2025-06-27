台灣商業總會張平沼參訪食品展 肯定台灣米製品行銷實力

國內食品產業盛會，2025年台北國際食品系列展(FOOD TAIPEI MEGASHOWS），6月25至28日為期四天，在台北南港展覽1館與2館隆重展出，吸引國內外廠商參加。

台灣商業聯合總會榮譽理事長，同時也是台灣綠色食品暨生態農業發展基金會董事長張平沼，特別率轄下各單位同仁至台北國際食品系列展參觀、為產業加油；受到農業部技正賴彥良、中華民國稻米協進會榮譽理事長曾進發熱情接待，導覽位於南港展覽2館的台灣館及到訪許多攤位，包括：信華國際、泉順食品、米屋企業、台灣甘藷產業發展協會、瓜瓜園、台祥茶業、屏東農產股份有限公司、屏東如記食品有限公司等，並向業者加油表示支持，也受到大家的歡迎。

參觀途中還巧遇前農委會主委陳保基，並與許多業界好友並一起合影留念，張平沼表示台北國際食品展是國內相當具規模的重要展會，今年共吸引1,700家企業、4,500個攤位，參展廠商數再創新高，充分展現台灣食品產業的創新巧思與行銷國際的企圖心。張平沼特別在位於南港展覽2館一樓的米多禮、樂米穀場、幸福來稻的展館前與業者合影，也現場品嚐相關產品，大讚台灣米與米製品優異的國際一流水準，除了力挺國內稻米業者，也大推台灣米長久以來行銷全世界的絕佳品質。

隨後，張平沼還參觀各縣市場館，與日本館、美國館、拉丁美洲館等國際場館，特別稱讚台灣館邀集許多國內優質廠商參展，設置農糧精品區、畜禽產品區、水產品區、調理食品區及農村好物區五大主題展區，囊括臺灣農、漁、畜生鮮產品與各類加工食品範疇，充分展現了台灣「食力升級 串聯世界」的最佳實力。