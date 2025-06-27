環亞集團九連霸 奪Skytrax全球最佳獨立機場候機室殊榮

全球最大獨立機場貴賓室品牌環亞集團（Plaza Premium Group），再度榮獲有「航空界奧斯卡」之稱的 Skytrax「全球航空公司獎」（World Airline Awards）肯定，旗下貴賓室榮膺「全球最佳獨立機場候機室」大獎，締造自2016年以來連續第九年獲獎的卓越紀錄，也彰顯了本集團對卓越服務不懈的追求。今年共有五間環亞機場貴賓室躋身全球頂尖行列。

此次獲獎的羅馬－菲烏米奇諾國際機場（Fiumicino Airport）環亞貴賓室，更連續第三年蟬聯冠軍，穩居世界第一。其他入選全球前二十名的據點還包括倫敦希斯洛第四航廈（第5名）、杜拜國際機場（第8名）、赫爾辛基萬塔機場（第13名），以及香港國際機場內的高端品牌「Plaza Premium First」（第19名），展現品牌在全球市場的深厚實力與高滿意度口碑。

環亞集團創辦人兼行政總裁宋海西表示，「能夠九度蟬聯 Skytrax 榮譽，是對我們團隊持續創新與專注旅客體驗的最佳肯定。我們相信，機場貴賓室不只是休息空間，更是每趟旅程的起點。我們將持續以『讓旅程更美好』為宗旨，結合當地文化、可持續理念與數位創新，為全球旅客打造真正有情感共鳴的旅程體驗。」

宋海西表示，「我們衷心感謝Skytrax、各大機場及商業夥伴以及每一位客人一直以來對我們的支持。我特別為我們的團隊感到驕傲，這個獎項是對他們辛勤付出、熱情投入以及每天堅持不懈地為旅客提供卓越機場接待服務精神的最佳印證。自27年前開創了全球首座獨立機場貴賓室概念以來，我們不斷進步，把旅客需求放在首位，致力提升機場體驗。我們將繼續秉持『讓旅程更美好』的宗旨，在客戶體驗、可持續發展及創新三大領域不斷精進，以提升我們的服務。」

為深化這項理念，環亞集團近年積極推動能夠提供引起旅客情感共鳴的「Proudly Local」在地體驗計畫，透過與當地工匠與品牌合作，讓旅客在貴賓室中即能感受目的地的文化魅力，展現每個城市的獨特風采。該計畫目前已在十三個城市落地，包括今年度甫開幕的台北松山機場，還有本次獲獎的羅馬、倫敦與杜拜等重點據點。

Skytrax 執行長 Edward Plaisted 亦表示，「我們誠摯祝賀環亞集團連續第九年榮獲『全球最佳獨立機場候機室』的至高榮譽，這無疑是一項極為傑出的成就。2025 年排名最高的環亞貴賓室是位於羅馬菲烏米奇諾機場，能持續獲得來自全球旅客的高度肯定，充分展現出環亞集團在服務品質與顧客體驗上的領先地位。集團的管理層與全體員工應為這份榮耀感到無比自豪。」