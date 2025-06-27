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星宇航空與肌膚之鑰聯手 推夏日限定光采修護之旅

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
7月1日至9月30日止，凡搭乘星宇航空美國航線回程頭等艙的尊榮旅客，即可獲得「肌膚之鑰獨家奢華精萃光采保養旅行組」。（星宇航空提供）
7月1日至9月30日止，凡搭乘星宇航空美國航線回程頭等艙的尊榮旅客，即可獲得「肌膚之鑰獨家奢華精萃光采保養旅行組」。（星宇航空提供）

星宇航空（2646）今夏再度跨界攜手頂級保養品牌肌膚之鑰 Clé de Peau Beauté，自7月1日至9月30日止，凡搭乘星宇航空美國航線回程（由美國出發返回台北）頭等艙的尊榮旅客，即可獲得「肌膚之鑰獨家奢華精萃光采保養旅行組」乙份，數量有限，贈完為止。

星宇航空致力於提供旅客更奢華的飛行體驗。本次是星宇航空與肌膚之鑰Clé de Peau Beauté首度展開合作。雙方以追求極致質感與品味生活為共同語言，攜手為頭等艙旅客獻上一份專屬於空中旅程的光采儀式。本次活動期間，凡搭乘星宇航空美國航線由美返台的頭等艙旅客，即可獲得「肌膚之鑰獨家奢華精萃光采保養旅行組」乙份。組合內含肌膚之鑰多款經典明星商品，包括：激光瓶、激光修護露、光采修護夜乳、精萃化妝棉片、經典毛呢化妝包及回櫃體驗券（價值NT$6,800），為旅客在長途飛行中提供深層滋養與細緻呵護。不論是在對抗高空乾燥、舒緩疲憊，或於時差轉換中維持最佳肌膚狀態，皆能從中獲得極致修護，讓旅客抵達目的地依然光采動人。

星宇航空目前於北美航線提供四艙等服務，飛航洛杉磯、舊金山、西雅圖與全新啟航的加州安大略，不僅在機上能享受奢華的私人尊爵空間，頭等艙旅客自完成訂位起，即可享有專屬客服貼心服務，並可於指定城市尊享機場接送及私人航廈通關禮遇。從登機前到飛行中，星宇航空以無微不至的高規格標準，為旅客打造一段優雅且尊榮的飛行體驗。

航線 美國 星宇航空

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