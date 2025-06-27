「一家三口」掰了 首季全國住宅設籍人數跌破3人、再寫新低

少子化與社會結構改變，國內建商推案小宅化趨勢明顯。住商機構根據內政部數據，今年第1季全國住宅設籍平均僅只有2.95人、首次跌破3人，創自2009年有紀錄以來歷史新低。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，家庭平均人口數持續下探，主要有三大原因，第一是傳統一家三口為主的家庭模式，隨著社會結構發生改變已成為過去式，加上房價高漲、人口少子化等因素，令不少縣市尤其是都會區，二人成家甚至單口成家者都不在少數。

其次，是在需求面推波助瀾之下，令建商供給亦逐漸以小坪數物件為主；最後，今年第1季適逢「囤房稅2.0」上路，有符合自用住家需求的多戶族群，會將物件給親屬辦理登記，導致少數人口的設籍戶數激增。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，首購族隨著房價大幅起漲，會選擇一開始負擔較低、且屋齡更新穎的預售屋購屋，但近期隨著大環境改變，令建商順應市場趨勢，推案日趨小宅化。