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因應永續發展趨勢 溫室氣體盤查實作工作坊課程開跑

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所公布，為協助上市公司因應國際永續發展趨勢及加速接軌IFRS永續揭露準則，攜手櫃買中心、期交所及集保結算所舉辦六場次「114年度溫室氣體盤查實作工作坊課程」，提供上市公司廣泛參與機會。

本次活動分別於臺中、臺北、新竹、高雄舉行，工作坊課程內容涵蓋國內外溫室氣體管理趨勢、盤查標準與制度、範疇三量化流程及實務演練等，協助企業建構完整的盤查知識體系。

證交所強調，工作坊以「理論與實作」並重，由講師手把手教學並進行演練模擬，引導學員實際操作鑑別碳排放來源、蒐集數據與計算排放量，課後更設有Q&A交流環節，提升學習效果與互動性。

本年度特別規畫將工作坊分為「通用性」與「產業別」兩類型，企業可依需求選擇參加，其中「產業別」針對半導體業、電子業與服務業三大重點產業，進行盤查作業的深度解析，包括產業標竿案例介紹、範疇三碳排特性與量化流程說明及盤查實務演練等，協助企業從產業特性出發，強化碳盤查技術與管理基礎。

工作坊課程後續將剪輯為影音檔上傳至「接軌IFRS永續揭露準則專區」及「ESG InfoHub」等網站，供所有上市公司觀看，藉以提升企業永續競爭力，並帶動整體產業邁向淨零腳步。

證交所表示，未來將持續與相關單位合作，透過多元學習資源與教學形式，協助企業掌握ESG趨勢、提升揭露品質，攜手推動我國資本市場接軌國際，與企業共創永續價值。

證交所 櫃買中心 上市公司

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