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新光三越股東會／董事改選 東興家族三人進董事會、吳家三代上陣
全台百貨業龍頭新光三越於27日召開股東會，進行董事全面改選，隨著新新併話題受到市場高度關注。此次會議選出13席董事與監察人，其中泛新光家族囊括10席，包括吳東昇、吳東進和吳昕陽、吳昕昌、吳昕達、吳昕恩、吳昕盈、吳昕嬡與林伯翰，以及由新昕資本出任的法人代表。
其餘三席則由日本三越伊勢丹方面指派，另有三席監察人。
值得注意的是，東興家族的吳昕陽、吳昕昌、吳昕達三人全數進入董事會，而第三代中，老大吳東進之女吳昕盈再任董事，老二吳東賢的女兒吳昕嬡首次入列。
新光三越將另行召開董事會，選出新任董事長與副董事長。
日前日本三越伊勢丹將所持21.5%股權售予由為吳東進、吳東昇與吳昕陽主導的新昕資本，使吳家勢力持股逼近八成，原本由日方掌握的六席董事減為三席，相對地，泛新光陣營的董事席次擴增至十席，整體董事會權力版圖出現重大改變。
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