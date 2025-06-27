新光三越完成改選董監事 擇期再選董事長
百貨龍頭新光三越今舉行股東會並改選董監事，由於此次改選攸關「新新併」一年半後董事布局，因此各界都十分關注，先前傳出董事長吳東昇、總經理吳昕陽將續任，但新光三越表示，今日完成完成新任董事及監察人之選舉，將另擇期召開董事會進行董事長與副董事長之選舉。
新光三越日本大股東三越伊勢丹釋出21.5%股權，已由吳東昇、吳昕陽與新光金創辦人吳東進共同掌握的新昕資本，砸逾百億元拿下，因此此次改選預料並不會有太大變動，
據了解，新光三越創辦的吳東興此次三兄弟吳昕達、吳昕陽、執行副總吳昕昌都進入董事會。
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