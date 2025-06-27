裝修蟑螂案頻傳 立委籲國土署建立查詢平台供民眾指引
民進黨立法委員黃捷、張宏陸與裝修蟑螂案受害消費者，今天在立法院舉行記者會，揭發黑心裝修業者，指控業者收取工程款後卻藉口延宕裝潢施工，造成房屋滿是建材、廢棄建物的「爛尾樓」後烙跑，令屋主欲哭無淚，近20戶的受害屋主遍佈全台，黑心裝修業者詐騙上百萬，呼籲內政部國土署應盡速全面檢討相關及裝修契約，研擬保障消費者的定型化裝修契約、鼓勵使用住保履約，並建立合格業者查詢平台與「建築物室內裝修網路專區」，提供民眾可信賴的指引。
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