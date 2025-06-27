一家三口成過去式 全台住宅人數跌破3人大關
少子化與社會結構改變，帶動小宅化趨勢浮現。住商機構根據內政部數據指出，2025年第一季全台設有戶籍住宅的平均人口僅2.95人，創下2009年以來新低，且首次跌破3人門檻。六都中僅台中市平均人口超過3人。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，小家庭與年輕購屋族群成為主力買盤，住宅使用習慣也出現轉變，推動市場向小宅傾斜。他指出家庭人口減少的三大因素：一是傳統三口之家已不再主流，二人成家、單身自住者增加；二是需求改變帶動建商主推小坪數產品；三是囤房稅2.0上路，多戶族群將物件過戶給親屬，拉高少人口戶數。
觀察六都，新北與高雄平均人口數分別為2.73與2.79人，為六都最低。賴志昶指出，兩地重劃區及產業開發吸引年輕族群進駐，加上交屋潮與囤房稅效應，早期買方傾向分戶設籍，進一步稀釋每戶人口數。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，首購族隨著房價大幅起漲，一開始會選擇負擔較低、屋齡更新穎的預售屋購屋，但近期隨著大環境改變，令建商順應市場趨勢，推案日趨小宅化，惟小宅若是權狀面積小於一定程度，且若非位於位處蛋黃地段，在目前銀行貸款吃緊情況之下，應根據自身財務狀況仔細權衡優缺，並建議準備充裕本金，以免因房貸問題，找到愛屋卻無法安心入住。
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