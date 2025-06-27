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六福村勝訴！與周姓霸凌主管雇傭關係不存在

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

前年六福村主題遊樂園周姓表演部主管，因長期霸凌下屬經勸導未改善，遭六福村開除。周姓表演部主管遂對六福村提告確認僱傭關係存在，經法院判決解雇合法，六福村勝訴，但法院仍要求訴訟定讞前，六福村須持續支付近百萬年薪給周姓主管。

六福雖贏得一審勝訴，法院卻同意周姓主管提出在訴訟判決定讞前先讓他回任六福村的假處分，六福一再抗告，仍遭法院駁回，駁回理由為六福資本額大、員工數多，有能力支付此薪。但卻無視該員回任後恐造成對其他同仁的負面影響及對企業股東造成的損失，六福村為捍衛受害及在職員工的權益，寧願持續支付薪資費用，也不讓霸凌主管回任。

事發為六福村於2個月內連續接獲共計八位員工，先後指控該周姓主管長期霸凌下屬，經調查後依法解雇該員。周姓主管則以「勞動事件法第49條」聲請法院定暫時狀態處分，要求六福村繼續僱用及給付工資。

六福表示，霸凌者在勞動事件法第49條的保護傘下，拒不認錯還能強硬要求回任領取近百萬年薪，而企業就算最後勝訴定讞仍無法追討已付出的薪資，此舉無疑縱容加害人，罔顧企業及其他員工的權益。

霸凌 薪資 年薪 六福村

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