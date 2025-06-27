北台年輕人買房選哪？10熱區曝、這裡每天6組申貸

基隆、台北、新北與桃園四縣市，因交通往返便利，常被視為共同生活圈，而台北的高房價現象，也使得許多年輕的購屋族群紛紛往新北、桃園或基隆等房價相對實惠的地區購屋。

北台灣年輕人買房買哪裡？永慶房產集團依聯徵中心住宅貸款統計，盤點基北北桃生活圈近一年25至35歲青年購屋前十熱門行政區，桃園中壢區2,304戶第一，桃園區2,028戶第二名，新北市板橋區則以1,566戶排名第三。

基北北桃青年購屋熱區中，桃園市計有4個行政區上榜，包含中壢區、桃園區、龜山區與蘆竹區。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，桃園市平均3字頭房價相對雙北、新竹實惠，吸引年輕首購的通勤族群選擇在桃園市購屋。

其中，中壢區軌道交通擁有台鐵、高鐵以及機場捷運等系統，加上高速公路與國道客運，對於有往返雙北、新竹需求的通勤族而言通勤選項多元。

此外，無論是中壢傳統市區或是青埔重劃區，皆能享有便利生活機能，因此中壢區受到多數購屋青年青睞，過去一年房價平均每坪32.6萬元，吸引2,304組青年在中壢區購屋，相當於平均每天就有6筆房屋交易。

排名第二的桃園區，匯集桃園市政府行政機關、金融機構與各家企業，帶動桃園區商業活動與就業機會。區域內中路、小檜溪與經國等重劃區規劃完善提升居住品質，也為桃園區提供大量新屋供給。

近一年房價平均每坪33.7萬元，對於青年購屋族群相當具有吸引力，累計2,028戶青年在桃園區購屋。

基北北桃青年購屋熱區中，新北市有板橋區、三重區、淡水區、新莊區、中和區以及林口區等6個行政區上榜。

陳金萍說明，板橋區是新北市的行政中心，也是重要的交通樞紐與商業重心，對於青年購屋族群而言，板橋交通便捷且就業機會豐富，房屋型態無論是江翠北側重劃區的新屋或是市區中古屋，選擇多元。

觀察基北北桃青年購屋十大熱區平均交易總價，最為實惠的行政區就在新北市淡水區，平均總價為1,193萬元，近一年累計有1,122戶青年辦理購屋貸款。

陳金萍分析，淡水區與台北市相鄰，但到達台北市中心通勤時間較長，因此房價相對親民，平均房價30.5萬元，對於預算有限的青年購屋族群而言，雙北地區3字頭房價負擔相對較輕鬆。