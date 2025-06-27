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銀行挑客戶 購買房地產信心寫58個月新低

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
消費者購屋信心寫58個月新低。資料來源／台灣房屋
消費者購屋信心寫58個月新低。資料來源／台灣房屋

台灣房屋發布購買房地產時機調查，近期貸款不易，後續經濟變數又多，消費者購屋信心寫58個月新低。

國立中央大學台灣經濟發展研究中心發布最新消費者信心指數（CCI），其中與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」指數，6月為94.62點，與上月相較下降0.57點，連續4個月落在100以下的悲觀區間，寫下58個月以來新低。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，今年買氣原本在過年後有小幅回溫，但第1季末到第2季干擾消息不斷，先有台積電（2330）赴美設廠的外移疑慮，再來逢關稅戰引發股市震盪。

隨後台幣匯率急升，雖有助於吸納資金來台，卻也對出口導向的產業發展造成挑戰，讓消費者對國內經濟的看法趨向保守，加上央行第2季理監事會議並未鬆綁任何信用管制，民眾申辦房貸，仍會遭遇「銀行挑客戶」的麻煩，僅少數所得條件好的買家申貸較順利，使消費者投入房市的意願維持在相對低檔，整體消費信心也持續下探。

周鶴鳴指出，面對信用管制引發民怨，央行依然嚴控不動產授信，打炒房的政策變動有限，後續交易量也不易放大，因此下半年的市場展望，依然是「多空互見，交雜拉扯」的局面。

尤其美國關稅戰的90天豁免期將屆，與美談判結果，對國內的產業發展及資金流量影響頗大；此外，下半年美國有機會啟動降息循環，台灣央行的利率政策是否跟進美國的調整腳步，也將是房市的重要觀察指標。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，進入下半年，因限貸令產生的買賣拉鋸，也將屆滿一年，部分供給量大的地區，受銷售表現明顯放緩影響，賣方心態都略有鬆動，據此預估，下半年房市的議價空間將進一步拉大，也讓負擔能力無虞、勇於危機入市的消費者，更有機會掌握議價優勢撿到好物件。

另一方面，近期桃園、台中等縣市，針對近兩年取得的建照展延效期，緩和了建商的推案壓力，新建案的讓利潮將推延；但不少有資金需求的中古屋的屋主，已願意適度讓利，因此市場上新舊案之間的價差將擴大，也讓中古屋的低價優勢更鮮明。

房市 房地產

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