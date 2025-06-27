建築園冶獎由北而南揭獎 高雄4透天建案脫穎而出

素有建築界奧斯卡美譽的「建築園冶獎」，評選範圍橫跨全台，今年4月起從宜蘭至屏東完成19場評比，其中高雄透天住宅景觀類結果出爐，由上誠開發「上揚誠」、明璟建設「明璟築印18-墅沐」、晉有建設「奎隆臻品S」及龍邑建設「龍邑峰雲」脫穎而出。

評審組召集人史曜齊表示，今年得獎作品皆展現設計巧思與永續理念，而透天住宅外觀由傳統磁磚改為塗料，展現建築減碳新趨勢。其中「上揚誠」導入智能住宅系統，能聲控窗戶、燈光，兼具親民總價與創新科技，拿下智慧建築特別獎，成為歷來首座透天住宅智慧建築得獎個案。

晉有建設「奎隆臻品S」結合高雄厝元素與細膩工藝，體現在地文化與當代美學，榮獲人文美學特別獎。

除了高雄的建築作品精彩，彰化鹿港長源醫院榮獲舊建築再生類及人文美學特別獎雙項殊榮。長源醫院建於1920年，見證鹿港醫療史與攝影文化，經修復後轉型為「鹿港歷史影像館」，成為彰化文化資產活化典範。