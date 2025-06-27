一家三口成過去式 全台住宅人數跌破3人大關

住商機構統計內政部數據指出，隨著少子化加劇與社會結構改變，全台不分南北皆出現小宅化趨勢。2025年第一季全台設有戶籍住宅平均僅只有2.95人，六都僅有台中市平均人口高於3人。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，小家庭、年輕購屋族群已成主力買盤，加上住宅使用習慣已發生改變，未來房市將持續往小宅化傾斜。

根據內政部統計，2025年第一季全台設有戶籍住宅的平均人口數降至2.95人，創下自2009年有紀錄以來歷史新低，也是首次跌破3人大關。

賴志昶指出，家庭平均人口數持續下探，主要有三大原因：

一是傳統一家三口為主的家庭模式，隨著社會結構發生改變已成為過去式，加上房價高漲、人口少子化等因素，不少縣市尤其是都會區，二人成家甚至一人獨居不在少數。

二是在需求面推波助瀾之下，令建商供給亦逐漸以小坪數物件為主。

第三，今年第一季「囤房稅2.0」上路，有符合自用住家需求的多戶族群，會將物件給親屬辦理登記，導致少數人口的設籍戶數激增。

觀察六都數據，以新北市、高雄市平均人口數2.73人、2.79人最低。

賴志昶分析，兩市近年來皆有不少房市議題，新北有不少重劃區開發案，高雄則有科技產業進駐，吸引建商推出小宅，磁吸首購族、年輕小家庭移入，讓區域住宅平均人口數下滑。

另外，兩市近年投資買房不少，近期大量交屋潮伴隨著囤房稅上路，令不少早期入手的置產族趕緊進行分戶，以至於每戶人口密度下滑。