快訊

川普與內唐亞胡通話曝光 以媒：加薩戰事可望2周內落幕、中東4國接管

山下智久現身台北街頭！一票網友狂曬偶遇照 Threads瞬間被洗版

台中行人地獄「25歲遛狗女子」不治！母：女兒撐了15天…已隨媽祖修行

一家三口成過去式 全台住宅人數跌破3人大關

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

住商機構統計內政部數據指出，隨著少子化加劇與社會結構改變，全台不分南北皆出現小宅化趨勢。2025年第一季全台設有戶籍住宅平均僅只有2.95人，六都僅有台中市平均人口高於3人。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，小家庭、年輕購屋族群已成主力買盤，加上住宅使用習慣已發生改變，未來房市將持續往小宅化傾斜。

根據內政部統計，2025年第一季全台設有戶籍住宅的平均人口數降至2.95人，創下自2009年有紀錄以來歷史新低，也是首次跌破3人大關。

賴志昶指出，家庭平均人口數持續下探，主要有三大原因：

一是傳統一家三口為主的家庭模式，隨著社會結構發生改變已成為過去式，加上房價高漲、人口少子化等因素，不少縣市尤其是都會區，二人成家甚至一人獨居不在少數。

二是在需求面推波助瀾之下，令建商供給亦逐漸以小坪數物件為主。

第三，今年第一季「囤房稅2.0」上路，有符合自用住家需求的多戶族群，會將物件給親屬辦理登記，導致少數人口的設籍戶數激增。

觀察六都數據，以新北市、高雄市平均人口數2.73人、2.79人最低。

賴志昶分析，兩市近年來皆有不少房市議題，新北有不少重劃區開發案，高雄則有科技產業進駐，吸引建商推出小宅，磁吸首購族、年輕小家庭移入，讓區域住宅平均人口數下滑。

另外，兩市近年投資買房不少，近期大量交屋潮伴隨著囤房稅上路，令不少早期入手的置產族趕緊進行分戶，以至於每戶人口密度下滑。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，隨著大環境改變，建商順應市場趨勢，推案日趨小宅化，惟小宅若是權狀面積小於一定程度，且非位於位處蛋黃地段，恐有貸款成數不足問題，建議準備充裕本金，以免因房貸問題，找到愛屋卻無法安心入住。

六都暨全台設有戶籍住宅之平均人口數。表／住商機構提供
六都暨全台設有戶籍住宅之平均人口數。表／住商機構提供

房價 建商 少子化 囤房稅

延伸閱讀

少子化嚴重！他問30歲前生會不會太早 一票人曝「黃金時期」

影／竹市成功路鋪鐵板成「天堂路」騎士憂打滑 市府曝原因

建商以高利潤找人投資建案卻失聯 雲林傳12人受害被騙7千餘萬

麥寮建案建商遭指控吸金詐騙 雲檢分案偵辦

相關新聞

房市怪象！「預售漲、中古跌」 買家有機會撿便宜？

台股飆漲與新青安貸款等利多刺激下，台灣房市去年迎來短暫榮景，完銷建案遍地開花；然而，一年過後，熱潮驟冷。根據統計，六都加新竹地區今年上半年完銷案數僅約303筆，較去年同期減少逾五成，尤其台中市最明顯，

北台年輕人買房選哪？10熱區曝、這裡每天6組申貸

基隆、台北、新北與桃園四縣市，因交通往返便利，常被視為共同生活圈，而台北的高房價現象，也使得許多年輕的購屋族群紛紛往新北...

銀行挑客戶 購買房地產信心寫58個月新低

台灣房屋發布購買房地產時機調查，近期貸款不易，後續經濟變數又多，消費者購屋信心寫58個月新低。

建築園冶獎由北而南揭獎 高雄4透天建案脫穎而出

素有建築界奧斯卡美譽的「建築園冶獎」，評選範圍橫跨全台，今年4月起從宜蘭至屏東完成19場評比，其中高雄透天住宅景觀類結果...

一家三口成過去式 全台住宅人數跌破3人大關

住商機構統計內政部數據指出，隨著少子化加劇與社會結構改變，全台不分南北皆出現小宅化趨勢。2025年第一季全台設有戶籍住宅...

長榮航桃園-休士頓開航十周年 訂6月26日「休士頓長榮航空日」

「長榮航空飛航休士頓10周年記者會」休士頓副市長頒發「市長文告」 表揚及感謝長榮航空的貢獻，並且宣布將6月26日訂定為「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。