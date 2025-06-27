工紙大廠榮成 連續二年獲高雄市綠色採購績優企業

榮成（1909）26日獲頒高雄市綠色採購績優企業獎，在永續發展與綠色治理雙軌並進下，持續展現企業對環境友善的堅定承諾。榮成以循環經濟為營運核心，全面落實綠色生活，2024 年綠色採購金額達5.8億元，占高雄市民間企業及團體綠色採購總額10%，展現對環境永續與社會責任的具體行動。

榮成2025年入選全球「Carbon Clean200 潔淨企業」，為國內造紙產業唯一入榜企業，在全球潔淨經濟倡議中，榮登全球潔淨企業第188名。每年Carbon Clean200榜單由加拿大永續評比機構 Corporate Knights 與美國非營利組織 As You Sow 聯合發布，從全球8,359 家企業中，評選出全球最具潔淨能源與綠色營收貢獻的 200家企業，評選依據為企業潔淨營收比重，並排除高污染與違反人權紀錄的企業。

今年入榜的200家來自全球35個國家，產業涵蓋多元，2025 年 Carbon Clean200 台灣僅有 7 家企業入榜，包括台積電（2330）（第 9名）、華碩（2357）（第 99 名）、巨大（9921）（第 125 名）、東和鋼鐵（2006）（第 146 名）、宏碁（2353）（第 149名）、台灣高鐵（2633）（第 174 名），顯見榮成在環保、低碳與循環經濟成果展現已獲得國際肯定。

為響應環境部「淨零綠生活」，榮成積極推動綠色採購政策，優先選用以回收再生材料製成、環境負荷低且對人體健康無害的產品。製程方面，榮成紙業以 99%以上廢紙為原料，打造低碳造紙生產鏈，全數造紙與綠色包裝廠均通過國際 FSCTM CoC 森林監管鏈認證，從源頭守護森林永續與生物多樣性。榮成紙業目前每噸紙單位碳排放量僅 0.64 公噸CO2e，同業第一，為造紙業低碳標竿。

同時，綠色包裝廠所生產的紙箱亦獲得環境部環保標章與 ISO14067 產品碳足跡認證，能夠為客戶提供 100%可回收、碳排最低的綠色包裝解決方案，真正實現產品生命週期的環保價值。

此外，榮成深耕內部永續文化，積極將綠色理念融入日常營運。生產製程朝向自動化與智慧化升級，廠區辦公室與永續廚房均增設獨立電表，精準掌控每一區域用電量，全面使用節能 LED照明設備，冷氣機與冰箱等家電均選用具節能標章之高效機種，以電動堆高機取代燃油堆高機，產品配送車隊汰舊換新，有效降低能源消耗與溫室氣體排放。

雖然綠色採購造成初期成本投入相對較高，但榮成指出，企業應維持短期利益與長期價值的平衡。透過不斷精進的低碳經營實力，榮成不僅在產業中引領淨零風潮，更持續向世界展現台灣企業在邁向永續未來中的堅定步伐與核心競爭力。