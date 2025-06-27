長榮航桃園-休士頓開航十周年 訂6月26日「休士頓長榮航空日」

「長榮航空飛航休士頓10周年記者會」休士頓副市長頒發「市長文告」 表揚及感謝長榮航空的貢獻，並且宣布將6月26日訂定為「休士頓的長榮航空日」，並且致贈珍貴大羚羊及巨型壁畫持續深化台美交流。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空今年雙喜臨門，首先飛航休士頓10周年，感謝休士頓市政府，特別將6月26日訂定為「休士頓的長榮航空日」並且頒發「市長文告」；另一大喜事，長榮航空連續十年榮獲 SKYTRAX五星級航空大獎。

長榮航空桃園-休士頓航線今年邁入開航10周年的重要里程碑，為歡慶這別具意義的時刻，長榮航空與休士頓旅遊局特別於休士頓動物園盛大舉辦「長榮航空飛航休士頓10週年慶祝記者會」，現場賓客雲集。

長榮航空總經理孫嘉明親自飛往當地參與活動，休士頓市副市長Martha Castex-Tatum、Houston First總裁兼首席執行長Michael Heckman、休士頓旅遊局局長Jorge Franz、駐休士頓台北經濟文化辦事處處長蕭伊芳、休士頓動物園副園長Kevin Hodge、台北市立動物園代理副園長兼發言人曹先紹及休士頓機場系統總監Jim Szczesniak等貴賓，一起慶祝長榮航空在兩地文化交流及交通運輸上長達十年，並且將共同迎接下一個緊密合作的10年。

孫嘉明表示，長榮航空是台灣唯一一家飛航休士頓的航空公司，為連結兩地最重要的空中橋樑，開航初期即與休士頓旅遊局簽訂合作備忘錄，共同投入資源、開發旅遊市場，在雙方共同努力下，這10年來，從一開始的每周3班，成長到現在每周7班，透過長榮航空綿密的航網，旅客也可從台北轉往亞洲各大城市，休士頓航線的載客率常年都保持在9成，這是非常不容易的好成績。

休士頓市副市長Martha Castex-Tatum表示，感謝長榮航空在過去10年中，透過往返休士頓和台北的每日直飛航班，為休士頓的發展和經濟實力做出了足以自豪的貢獻。長榮航空的服務提升了休士頓在國際門戶的地位和聲譽，並促進當地的經貿和旅遊產業發展，以及台灣和其他亞洲地區文化和商業交流的機會，今天在此祝賀長榮航空達成重要的里程碑。

休士頓旅遊局(Houston First)總裁Michael Heckmany指出，今年是長榮航空飛航休士頓10周年，休士頓市長及副市長都非常重視，因此休士頓旅遊局也整合許多重要的單位共同慶賀並展開更進一步的合作。感謝長榮航空的參與和貢獻，很高興在2023年度造訪休士頓的遊客已經突破260萬人次，非常感謝能透過長榮航空遍佈全球的飛航網絡，讓旅客能搭機前往世界各地，未來我們將持續攜手，邁向下一個更美好的10年。