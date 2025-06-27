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長榮航空飛航休士頓10周年 台灣與休士頓貿易額增長十倍

經濟日報／ 記者黃淑惠／美國休士頓即時報導
長榮航空總經理孫嘉明指出，長榮航空是近十年來連結台灣與休士頓的重要空中橋樑，不僅僅是來自台灣的航空公司，也是休士頓大家庭的一份子。記者黃淑惠／攝影
長榮航空總經理孫嘉明指出，長榮航空是近十年來連結台灣與休士頓的重要空中橋樑，不僅僅是來自台灣的航空公司，也是休士頓大家庭的一份子。記者黃淑惠／攝影

長榮航空飛航休士頓10周年記者會」休士頓旅遊局26日選在休士頓動物園舉辦記者會，台灣駐休士頓台北經濟文化辦事處處長蕭伊芳受邀參加活動持指出，台灣與休士頓貿易額從2015年僅11億美元不斷成長，2024年已增加111億美元，成長幅度近十倍。

長榮航空總經理孫嘉明指出，長榮航空是近十年來連結台灣與休士頓的重要空中橋樑，不僅僅是來自台灣的航空公司，也是休士頓大家庭的一份子，長期以實際行動支持在地的球隊，現在也與 NBA 休士頓火箭隊合作；此外，去年邀請休士頓在地藝術家 GONZO247 飛往台灣，為長榮馬拉松設計主視覺，並與台灣藝術家BOUNCE 共同作畫，不但大獲好評也吸引許多跑者關注休士頓。

蕭伊芳分析，德州早期從農產品，現在還有許多的電子零組件、電腦、機械、石油等，2024年德州和台灣之間的貿易總額為256億美元，台灣成為德州的第六大貿易夥伴；另外，根據休士頓相關單位統計，2015年台灣跟休士頓貿易額由11億美元不斷向上攀升，截至2024年已經衝上111億美元，過去10年來經濟貿易交流金額上升十倍。

蕭伊芳進一步分析，德州是全美第二大州，過去兩年台灣電子廠慢慢跑來德州投資設廠，去年鴻海擴大在德州投資，英業達等多家電子廠也陸續來德州投資設廠；尤其，美國總統讓積推動美國再次偉大、對等關稅等政策，未來相當期待更多合作；德州沒有工會，土地取得相對有優勢，是一個很適合台商投資的地方。

孫嘉明表示，為了進一步深化雙方的連結，長榮航空在10周年這個特別的時刻，休士頓動物園將致贈大羚羊(Bongo)予台北市立動物園，長榮航空很高興能贊助並擔任專業運送的任務，屆時長榮航空將細心呵護這位可愛的大使，安全舒適的抵達台灣的新家；今年也是休士頓市與台北市締結姐妹市64週年，長榮航空將與台北市政府一同推出優惠專案，歡迎休士頓市民搭乘長榮航空，前來體驗台北的獨特魅力。

台灣駐休士頓台北經濟文化辦事處處長蕭伊芳分析，德州是全美第二大州，過去兩年台灣電子廠慢慢跑來德州投資設廠，德州沒有工會，土地取得相對有優勢，是一個很適合台商投資的地方。記者黃淑惠／攝影
台灣駐休士頓台北經濟文化辦事處處長蕭伊芳分析，德州是全美第二大州，過去兩年台灣電子廠慢慢跑來德州投資設廠，德州沒有工會，土地取得相對有優勢，是一個很適合台商投資的地方。記者黃淑惠／攝影
台灣駐休士頓台北經濟文化辦事處處長蕭伊芳(左一)指出，台灣與休士頓貿易額從2015年僅11億美元，2024年已增加111億美元，成長幅度近十倍。記者黃淑惠／攝影
台灣駐休士頓台北經濟文化辦事處處長蕭伊芳(左一)指出，台灣與休士頓貿易額從2015年僅11億美元，2024年已增加111億美元，成長幅度近十倍。記者黃淑惠／攝影
「長榮航空飛航休士頓10周年記者會」休士頓旅遊局選在休士頓動物園舉辦記者會。記者黃淑惠／攝影
「長榮航空飛航休士頓10周年記者會」休士頓旅遊局選在休士頓動物園舉辦記者會。記者黃淑惠／攝影

長榮航空

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