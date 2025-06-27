詹文男 X 葉冠廷 餐飲連鎖的 AI 轉型

走過虧損七年、內控改革、人事震盪與疫情衝擊，這家餐飲連鎖如今不僅站穩市場，更朝向智慧營運與跨國標準化邁進。數位轉型學院院長詹文男特別邀請金色三麥董事長葉冠廷分享其創業心路、數位轉型、AI導入與家族企業的接班挑戰，專訪中展現出新一代餐飲經營者的戰略高度與人文溫度。

葉冠廷坦言，品牌早期歷經七年虧損，為突破通路限制，他與父母自建餐廳導入自產產品，其中蜂蜜系列的研發，源自協助年輕蜂農處理滯銷龍眼蜜的念頭，意外開創出金色三麥的爆款產品，並勇奪世界五大競賽金牌。

當企業逐步擴張，內部管理開始出現瓶頸。葉冠廷選擇大刀闊斧改革，導入德國SAP ERP系統與國際食安標準HACCP流程。在台灣餐飲業，這樣的做法並不多見，甚至引發人員反彈與離職潮。葉冠廷強調，導入這些制度不是為了炫耀，而是讓內控透明、決策有據，讓年輕主管能以數據管理組織。「以前是靠直覺、靠喊，現在是靠標準化、靠流程。」

HACCP的導入，更是他視為企業責任的一環。「這原本是NASA設計給太空人的食安標準，我們不是太空人，但也應該吃得安心。」金色三麥成為全台首間每家店皆通過HACCP認證的餐飲企業，也間接為其國際化鋪路。

金色三麥的數位化並未止步於ERP，而是持續推進AI應用。目前已導入AI人臉辨識導購系統，根據顧客表情與特徵推薦酒款；同時結合AI影像辨識品檢，協助判斷餐點是否有缺件。更規劃推出「桌面觀察AI系統」，可偵測餐桌空杯、使用頻率，提醒服務人員主動出擊。

此外，在大巨蛋開設的「Sports Nation」旗艦店，推出全台首見的「飲品交易所」機制，根據點單量即時調整價格，讓飲品也有「漲跌」概念，成為話題焦點。

餐飲連鎖的下一步：打造夜間星巴克，甚至有月球開店的企圖心。「我想做的是夜間的星巴克。」葉冠廷提到，台灣晚上缺乏安心聚會空間，他希望透過金色三麥建立一個「有溫度的微醺社交場域」，從大巨蛋出發，未來放眼亞洲甚至太空。

他補充：「我們的SAP架構早就具備跨國串接能力，POS可以對接多國稅制。開到新加坡沒問題，開到月球-也許哪天可以。」

葉冠廷也分享自我激勵與省思的方式：「每天早上照鏡子說 I'm somebody，晚上回家告訴自己 You're nobody。」這不是矛盾，而是一種經營者的覺悟。自信與謙卑並存，正是金色三麥邁向下一個十年的核心資產。