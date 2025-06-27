悅初酵素麵包進駐台中大墩文化中心全新複合店盛大開幕

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
開幕日湧入大批民眾，麵包很快就被搶購一空。記者宋健生/攝影
開幕日湧入大批民眾，麵包很快就被搶購一空。記者宋健生/攝影

標榜使用天然酵素的「悅初酵素麵包」英才館26日於台中市大墩文化中心盛大開幕，特別邀請覓靚佛拉明哥藝術中心熱情演出，由於麵包店進駐文化中心的情形並不多見，開幕日貴賓雲集，麵包很快就被搶購一空。

悅初英才館營業日提供新鮮出爐的美味麵包，還有拿鐵、美式咖啡、及各風味單品咖啡豆，未來更規劃輕食的選項，有「父初餃子」及「五分伴麵」，亦可買回家輕鬆料理，悅初酵素麵包英才館，提供明亮悠閒的座位，可以一邊享用咖啡及麵包。

悅初標榜使用天然酵素來提升口感，使麵包更鬆軟、更有彈性，且酵素能部分分解澱粉和蛋白質，減少腸胃負擔、釋放麵粉風味及香氣，改善麵包質地，使麵包更加濃郁自然，且酵素具抗凍能力，可延長麵體老化速度，延長保存時效。

悅初酵素麵包英才館主理人，同時也是藝術策展人楊明祥表示，選擇在大墩文化中心開店，是因為從小的生活圈就在這裡，以前求學過程都是在文化中心圖書館度過。

楊明祥指出，當時讀書的位子總是一位難求，為了能占到好位置，總是要一早拿著書包占位子排隊，當時的販賣部就是放鬆心情最佳的舒展空間。如今回到初衷，希望在這裡，帶給愛書人及藝文人士一個開放自在、享受美好的空間。

悅初英才館營業時間為周二至周日上午11點30分至晚上8點（周一公休），悅初更提供「麵包餐盒」，適合展覽開幕、會議活動、社團聚會，餐盒組合價格100元起，可小量及大量訂購。

楊明祥說，悅初的麵包品項有全素、奶蛋素，而獨家的酵素壽桃，可搭配宗教團體各大廟會活動需求。中秋及節慶的伴手禮盒，規劃有鳳梨酥、蛋黃酥、杏仁脆片等內容，歡迎企業團體大量採購。另外，悅初酵素麵包也結合Uber Eats外送服務。

悅初酵素麵包主理人楊明祥，希望帶給愛書人及藝文人士一個享受美好的空間。記者宋健生/攝影
悅初酵素麵包主理人楊明祥，希望帶給愛書人及藝文人士一個享受美好的空間。記者宋健生/攝影
「悅初酵素麵包」英才館26日於台中市大墩文化中心盛大開幕。記者宋健生/攝影
「悅初酵素麵包」英才館26日於台中市大墩文化中心盛大開幕。記者宋健生/攝影

麵包 酵素 咖啡

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