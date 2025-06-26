新冠疫情仍吃緊 中衛推新款口罩 與金色三麥異業合作送好禮

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化醫材大廠CSD中衛7 月 1 日起將啟動品牌月活動，除了推出限量療癒系口罩「Nude Garden」系列，並與知名餐飲品牌金色三麥合作送好禮。圖／CSD中衛提供
彰化醫材大廠CSD中衛7 月 1 日起將啟動品牌月活動，除了推出限量療癒系口罩「Nude Garden」系列，並與知名餐飲品牌金色三麥合作送好禮。圖／CSD中衛提供

新冠疫情仍未脫離高峰期，口罩仍是民眾常備品，彰化醫材大廠CSD中衛7 月 1 日起也將啟動品牌月活動，除了推出限量療癒系口罩「Nude Garden」系列，並與知名餐飲品牌金色三麥合作，加入CSD官方LINE帳號，可周周拿金色三麥兌換券，還有機會抽中金色三麥餐券、旅遊金、機票等多項好禮。

近期不僅新冠疫情仍在高峰期，A型流感、腸病毒等都蠢蠢欲動，出入公共場所戴口罩成為個人加強防疫的重點工作，而CSD中衛的 78周年品牌月也將開跑，民眾可以把握折扣機會及拿好禮。

「Nude Garden」系列是品牌月的亮點新品，首次將象徵祝福、療癒與靈性的印度Henna圖騰，結合經典系列Purely Nude自然裸色，打造兼具防護機能與療癒氛圍的時尚口罩，共推出「生命之源」、「經典曼陀羅」、「生命之花」三款設計，7月起在康是美、博客來、momo等各實體及電商通路限量開賣。

活動期間於全通路購買 CSD中衛商品，加入 CSD LINE 並登錄發票，即可獲得周周發送的金色三麥啤酒兌換券 ，並有機會抽中 10 萬旅遊金等好禮。邀好友加入 CSD LINE，還可抽金色三麥餐券；指定電商旗艦館（康是美、博客來）下單還有機會抽中台北東京單人來回機票。

電商 口罩 LINE

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