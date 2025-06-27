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台幣強升風暴 機械業恐陷入三大慘況

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導
新台幣匯率持續飆升，機械業成大苦主。聯合報系資料照
新台幣匯率持續飆升，機械業成大苦主。聯合報系資料照

新台幣匯率持續飆升，機械業成大苦主。台灣機械公會理事長莊大立很無奈，表示匯率狂升已嚴重衝擊廠商獲利，很多業者暫時不接單，恐出現慘況三部曲「不接單就有可能造成無薪假，甚至被迫裁員，最後就是出現倒閉潮」。

莊大立表示，他並非外匯專家，但可以很確定的是，對機械或工具機業者來說，匯率愈低愈好，這幾年雖然新台幣有貶值，但是相較其他競爭對手日本、韓國、歐洲、中國大陸，新台幣卻相對強很多，對競爭力影響很大。

新台幣升值衝擊機械業概況
新台幣升值衝擊機械業概況

對於新台幣匯率，央行總裁楊金龍日前表示，出口商哀鴻遍野，但是進口和出口是可以相互抵銷。莊大立則說，「事實上我們就是哀鴻遍野」。

而有業者表達，如果新台幣升值到28元，台灣機械業會倒一半，莊大立則重申，因為他不是財經專家，所以真的無法預測。莊大立說，機械業近幾年持續向政府反映匯率問題，但政府根本沒有把企業的心聲聽進去。

和大集團董事長沈國榮、程泰集團董事長楊德華都說，各家廠商上半年財報一定很慘，如果新台幣匯率再一直升下去，產業界恐怕將面臨一波大規模的裁員潮，大家要有心理準備。

楊德華指出，新台幣升破30元後，「跟競爭對手的日、韓根本就沒得玩了！」台灣對美國市場可以歸零，但政府不能把其餘85%的市場拱手讓人，匯率再升下去，台灣流失的不僅是全球市占，更是全球的競爭力。

沈國榮表示，如果新台幣匯率再升下去，廠商不賺錢，加上還有關稅的壓力，無法與客戶重新報價，沒有訂單，勢必被迫縮減營運規模，放無薪假、裁員將是第一步；而大型企業可以暫時縮減營運規模，小廠則可能會選擇退出市場。

董事長 新台幣 台幣匯率

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