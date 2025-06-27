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創業之星六強出爐 公司組先進材奪第一、學生組IXI拿下冠軍

經濟日報／ 記者朱子呈籃珮禎／台北報導
第九屆創業之星選秀大賽昨天決選，台灣天使投資協會祕書長蘇拾忠（左起）、中華開發資本優勢產業投資事業群董事總經理王永達、中華開發創新加速基金總經理郭大經、宏匯集團事業發展中心總經理崔梅蘭、台大創創中心執行長曾正忠、橡子園台灣合夥人瞿志豪、鴻海中央智權總處處長林忠億、經濟日報社長劉永平合影。 記者林俊良／攝影
第九屆創業之星選秀大賽昨天決選，台灣天使投資協會祕書長蘇拾忠（左起）、中華開發資本優勢產業投資事業群董事總經理王永達、中華開發創新加速基金總經理郭大經、宏匯集團事業發展中心總經理崔梅蘭、台大創創中心執行長曾正忠、橡子園台灣合夥人瞿志豪、鴻海中央智權總處處長林忠億、經濟日報社長劉永平合影。 記者林俊良／攝影

經濟日報第九屆「創業之星選秀大賽」決選結果昨（26）日出爐，公司組由「先進材股份有限公司」從83組參賽隊伍中勝出，拿下冠軍，獲頒10萬元獎金；學生組由「I X I」從35組參賽隊伍中奪冠，獲得5萬元獎金。

今年賽事公司組、學生組除了各選出冠軍一名，也另有優勝兩名。公司組優勝團隊為「富據智能科技股份有限公司」與「碩準生技股份有限公司」；學生組優勝為「水永續實驗室」與「實習通」。

第九屆創業之星選秀大賽得獎名單
第九屆創業之星選秀大賽得獎名單

經濟日報於2017年起舉辦創業之星選秀大賽，今年邁入第九屆，致力為創業者與投資者之間搭起平台。合作單位為台大創創中心、鴻海科技集團，協辦單位包括中華開發資本、彰化銀行（2801）、國泰金控、日月光集團、台灣企銀、宏匯集團、台新銀行、t.Hub內科創新育成基地等。

經濟日報社長劉永平表示，今年參賽隊伍涵蓋AI應用、智慧製造、永續綠能與社會創新等多元領域，顯示台灣新創題材正全面開花。

本屆賽事評審委員會召集人、台大創創中心執行長曾正忠指出，生成式AI普及，讓人才需求出現質變，未來職場更看重的不再是「有效率地解決問題」，而是轉向「找到並定義問題，進而提出有效解決方案」的能力。

中華開發創新加速基金總經理郭大經表示，創投尋找的不只是能賺錢的公司，更關注創辦人是否具備使命感與長遠願景。他提到，中華開發自1959年以來已支持眾多指標企業，透過創新基金、半導體基金與台日基金等機制，協助創業者發展下一代技術。

宏匯集團事業發展中心總經理崔梅蘭表示，t.Hub內科創新育成基地五年來接納逾260組新創團隊，進駐率高達97%。即將與資誠聯合會計師事務所（PwC）合作，提供新創團隊更完整的商業輔導與募資支持。

鴻海科技集團中央智權總處處長林忠億指出，鴻海格外重視年輕新創團隊帶來的創意與靈感，並希望能為新創打造出一塊肥沃的土壤，不僅協助團隊茁壯，對整體科技產業生態也將是極大助益。相關新聞見A5

鴻海 國泰金控 創業

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