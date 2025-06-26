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創業之星六強出列／優勝團隊 水永續 大秀智慧養殖戰力

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導
水永續實驗室小檔案
水永續實驗室小檔案

國立高雄科技大學養殖系教授邱國勛指導的水永續實驗室學生團隊，以其全球首創的「無抗雙黃連草藥配方」與「AI疾病預測系統」兩大創新技術，獲得經濟日報第九屆創業之星學生組優勝。

水永續實驗室團隊結合AI技術與中草藥應用，專注解決對蝦養殖中常見的EHP與AHPND疾病問題，展現台灣在智慧養殖領域的實力與潛力。

其中，AI疾病預測系統每次預測成本僅5元，實驗中已成功預測86次AHPND疫情爆發，協助養殖業者挽回逾1,200萬元經濟損失，已導入台東養殖戶使用。

團隊亦研發針對EHP和AHPND 的無抗草藥防治配方（發明專利編號I8729211），經實驗證實可顯著提升對蝦存活率，為養殖業者提供兼顧效益與安全的解決方案。

團隊代表鐘上輝表示，期盼政府與產業界能共同重視並扶植水產技術創新。

疫情 台東 AI

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