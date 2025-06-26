創業之星六強出列／優勝團隊 實習通 搭建產學媒合橋梁

「實習通」團隊打造專為大學生與研究生設計的實習與職涯發展平台，透過AI技術與數據驅動設計，有效協助學生尋找實習、企業招募人才，成功打造雙贏職業生態圈。該平台以創新理念和實際成效，獲得第九屆創業之星選秀大賽學生組優勝。

團隊代表、台灣大學生傳系學生徐葶芸表示，實習通的誕生源於團隊成員尋找實習的過程中發現上述困難，因此致力解決痛點，並深信學生有更多元探索實踐機會以及職涯導引後，台灣職場將充滿具潛力的人才與競爭力。

對於此次獲獎，她坦言，雖然參賽過程緊張，但最終獲獎是莫大的鼓勵。

她說，此次獲獎對實習通意義重大，除了能獲得經濟日報版位品牌曝光、提升企業用戶信任度外，他們也期待未來能透過台大創創中心孵化資源，接受創業導師輔導，加速產品開發與商業模式落地。