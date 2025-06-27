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台中土地標售 冷清

經濟日報／ 記者宋健生陳美玲/台中、台北報導

台中大巨蛋效應失靈，水湳地標售市況冷。台中市地政局昨（26）日標售區段徵收配餘地，共釋出17筆標的，總底價近520億元，結果投標情況相當冷清，全場僅有三張標單，五分鐘就開完標。

備受市場高度關注的「文商段50地號」，雖順利以每坪306萬元標脫，但整體標售標脫率僅17.6%，溢價率更只有3%，雙探近年標售數字新低紀錄。此次總標售底價520億元，總標脫金額61.5億元，達成率僅約12%。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，此次標售釋出多筆方正千坪土地，可說是把壓箱寶拿出來賣，但由於土地規模大，開發門檻高，有能力砸大錢投入的業者不多。加上受信用管制拘束，房地產買氣未復甦，業者購地更保守，追價意願不高，使台中此次土地標售寫近年最慘澹的成績單。

520 溢價 土地標售

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