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創業之星六強出列／優勝團隊 學生組第一 IXI 癌症治療更高效

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導
高雄醫學大學IXI團隊拿下經濟日報第九屆創業之星選秀大賽冠軍，團隊成員與大賽評審召集人台大創創中心執行長曾正忠（右四）合影。記者林俊良／攝影
高雄醫學大學IXI團隊拿下經濟日報第九屆創業之星選秀大賽冠軍，團隊成員與大賽評審召集人台大創創中心執行長曾正忠（右四）合影。記者林俊良／攝影

由高雄醫學大學莊智弘老師實驗室團隊組成的IXI，昨（26）日在經濟日報第九屆創業之星選秀大賽學生組決選中脫穎而出，以其「腫瘤標靶性雙前驅融合抗體平台」榮獲冠軍。

該平台利用獨特的雙前驅IFN-ICB（干擾素—免疫檢查點抑制劑）融合抗體，旨在優化癌症免疫療效，提供更精準、低副作用的個人化治療。

IXI小檔案
IXI小檔案

團隊代表、高雄醫學大學碩士生趙士緯表示，IXI核心創新在於雙前驅抗體設計，藥物在血液中保持非活性，僅抵達腫瘤區域才被酵素切割活化，進而提升腫瘤標籤表現並活化T細胞攻擊癌細胞。

這項平台技術聚焦解決免疫檢查點抑制劑（ICB）療效不佳的挑戰—腫瘤抗原呈現不足與免疫細胞活性低落。透過設計「腫瘤選擇性活化型IFN-ICB融合抗體」，本技術可在腫瘤微環境中局部釋放干擾素（IFN），有效提升MHC表現與T細胞浸潤，大幅降低其全身性副作用。

趙士緯分享，IXI團隊研究始於2018年，歷經四年多研發。他們開發的抗體原型Interferon gamma-Ipilimumab，在小鼠大腸癌模型中展現卓越成效，能有效縮小52%腫瘤體積，並將存活率提高75%，並顯著降低80%器官損傷。研究成果已發表於知名學術期刊《International Journal of Biological Macromolecules》。

IXI團隊經驗豐富，2023年獲高醫校園創業競賽第二名，積極參與戰國策、國家新創獎等國家級競賽，並將於今年7月獲國科會萌芽計畫740萬元補助。趙士緯坦言，雖FITI複選曾挫敗，但團隊藉此將生醫專業知識轉化為大眾易懂語言，這是本次脫穎而出的關鍵調整。

腫瘤 平台

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