台特化停牌 傳有重大投資
中美晶旗下小金雞台特化（4772）今（27）日起停牌，或有重大投資案。台特化昨日表示，該公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自6月27日起暫停交易，同日下午4時召開投資人可參與之重大訊息記者會。業內預期，台特化將公布重大投資案。
法人指出，依SEMI 2024年10月公布的製程材料預測，預計2025年所有晶圓製造材料將迎來成長。其中，在半導體製程的材料成本中，矽晶圓占比達37%，在整體材料成本中的主導地位。
此外，特用化學品與半導體級特殊氣體亦占據重要比例，不容忽視；特殊氣體成本占比達13%，為半導體製造中僅次於矽晶圓的第二大材料，並且對製程良率具有關鍵影響。
隨積體電路技術持續精進，半導體製造對製程技術要求也日益提高。特殊氣體被稱為半導體製造中的血液，其需求將保持穩定成長。
據日商IMARC Group市場調查預測，2028年全球特殊氣體市場規模增長至162億美元，年複合成長率（CAGR）達7.5%。
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