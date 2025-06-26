快訊

今熱飆36度高溫、午後大雷雨恐冰雹 下周颱風生成及近台機率曝

創業之星六強出列／優勝團隊 碩準生技 強力打擊腫瘤

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
碩準生技小檔案
碩準生技小檔案

碩準生技的「萬能抗體鎖」平台產品，結合人類抗體Hinge結構和電腦模擬Linker設計，屏蔽抗體藥和健康組織抗原結合，僅在腫瘤微環境被特異蛋白酶切割活化，達到精準釋放藥效、殺滅癌細胞，降低副作用並提升用藥安全，獲得第九屆創業之星選秀大賽公司組優勝。

碩準生技共同創辦人暨董事長呂韻綺表示，碩準生技是已故高雄醫學大學副校長暨講座教授鄭添祿創立的衍生新創公司，老師鼓勵研究生研發新藥技術，強調「要能讓好的產品為產業所用」，當成創業題材。

碩準生技成立於2021年，呂韻綺指出，治療腫瘤的抗體藥副作用往往引發正常組織毒性問題，該公司旗艦產品PSM101目前涵蓋頭頸癌、大腸癌、肺癌，除了完成細胞株建立和製程開發、功效驗證，今年啟動量產和非GLP毒理試驗，公司計畫募資，用以進行較大動物的抗體藥臨床測試。

腫瘤 生技

延伸閱讀

頭頸癌病人年增9千人 醫：光免疫療法助「引爆癌細胞」

33歲二寶媽兩度被診斷為腸躁症「醫斷言不可能罹癌」最終卻是大腸癌末期

不開刀也能治腫瘤！潛血驗出癌變 內視鏡剝除保住腸道

肺癌弱勢族群納健保 無突變患者可用免疫檢查點抑制劑

相關新聞

台特化停牌 傳有重大投資

中美晶旗下小金雞台特化今（27）日起停牌，或有重大投資案。台特化昨日表示，該公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自6月...

台中土地標售 冷清

台中大巨蛋效應失靈，水湳地標售市況冷。台中市地政局昨（26）日標售區段徵收配餘地，共釋出17筆標的，總底價近520億元，...

顯而立見／把變動化為推進力

近期新台幣匯率變動非常大。老實說，我不想討論金融問題，也不想談什麼經濟理論。但匯率這件事的確是一個很有意思的切入點，因為...

會計師看時事／啟動碳管理 及早搶先機

根據2025年最新的世界銀行碳定價趨勢報告〈State and Trends of Carbon Pricing〉，目前...

職感心教練／擺脫語義飽和 展現行動力

「不是已經講過很多次了嗎？報告的內容必須有明確的數據並涵蓋風險評估，為何一而再、再而三地耳提面命，卻還是沒有任何改善呢？...

創業之星六強出爐 公司組先進材奪第一、學生組IXI拿下冠軍

經濟日報第九屆「創業之星選秀大賽」決選結果昨（26）日出爐，公司組由「先進材股份有限公司」從83組參賽隊伍中勝出，拿下冠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。