創業之星六強出列／優勝團隊 碩準生技 強力打擊腫瘤

碩準生技的「萬能抗體鎖」平台產品，結合人類抗體Hinge結構和電腦模擬Linker設計，屏蔽抗體藥和健康組織抗原結合，僅在腫瘤微環境被特異蛋白酶切割活化，達到精準釋放藥效、殺滅癌細胞，降低副作用並提升用藥安全，獲得第九屆創業之星選秀大賽公司組優勝。

碩準生技共同創辦人暨董事長呂韻綺表示，碩準生技是已故高雄醫學大學副校長暨講座教授鄭添祿創立的衍生新創公司，老師鼓勵研究生研發新藥技術，強調「要能讓好的產品為產業所用」，當成創業題材。

碩準生技成立於2021年，呂韻綺指出，治療腫瘤的抗體藥副作用往往引發正常組織毒性問題，該公司旗艦產品PSM101目前涵蓋頭頸癌、大腸癌、肺癌，除了完成細胞株建立和製程開發、功效驗證，今年啟動量產和非GLP毒理試驗，公司計畫募資，用以進行較大動物的抗體藥臨床測試。