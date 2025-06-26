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創業之星六強出列／公司組冠軍 先進材 催動以竹代塑

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
先進材股份有限公司拿下經濟日報第九屆創業之星社會組冠軍，公司創辦人徐惇穎（左）代表團隊從經濟日報社長劉永平手中領獎。記者林俊良／攝影
先進材股份有限公司拿下經濟日報第九屆創業之星社會組冠軍，公司創辦人徐惇穎（左）代表團隊從經濟日報社長劉永平手中領獎。記者林俊良／攝影

經濟日報第九屆創業之星選秀大賽昨（26）日決選，先進材以竹子為核心，發展竹纖維包材應用材料，兼顧ESG、負排碳與循環經濟的特色拿下公司組冠軍。

先進材創辦人徐惇穎表示，竹纖維包材衍生出食品、電子、醫療等領域應用，特別在電子產業推動綠色包材，幫助企業減碳減塑，未來也有股票上市（IPO）的計畫。

先進材小檔案
先進材小檔案

徐惇穎指出，先進材致力於推廣竹子循環經濟，結合AI綠色科技開發環境友善、完全可分解的材料，目標朝向「以竹代塑」，獲獎讓公司致力推廣的減碳、減塑及減廢理念，有機會於未來向更多社會大眾說明。

先進材是新竹縣在地新創企業，成立於2020年11月，致力於減少塑膠的使用和廢棄物，開發低碳／零碳服務的營運模式，建構綠色創新產業鏈，創造資源零廢棄或再生循環經濟效益。

團隊創業一開始就打造自有品牌「新竹金新竹金」、「新竹金BAMBOO」，專注於100%可生物降解負碳包材的創新研發與應用。徐惇穎強調，公司發展的竹材包裝可在有細菌環境（例如土壤）180天內完全分解為堆肥，回歸自然。

先進材使用的竹材以新竹縣五峰鄉的桂竹及南投縣竹山鎮的孟宗竹，利用核心技術「竹粉乾式工法技術」為基礎，將打造家具後的邊角廢料磨成竹粉，添加植物纖維、天然礦物質、澱粉與專利的生物黏著劑混和後做成竹纖維生質複合材料粒子，獲得認證，可分解為家庭堆肥、工業堆肥，在國際間已經開始和電子、醫療、食品業者合作。

減碳 廢棄物 創業

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