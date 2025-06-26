創業之星六強出列／優勝團隊 富據智能 強化水域監控

富據智能科技專注游泳池到開放水域的安全影像監控，建立自有大數據資料庫，以先進的AI影像辨識與動作預測演算法，發展出領先亞洲業者的水域監控解決方案，獲得第九屆創業之星選秀大賽公司組優勝。

富據智能科技的核心產品「安心泳 SAFE SWIM」已導入台灣的運動中心、公共游泳池等場域，更吸引日本港務機構主動討論合作計畫，跨足國際水域安全市場。

富據智能科技創辦人暨執行長陳靖儒表示，創業初始是因為有經營運動中心的朋友提出「游泳池危險偵測」的重要性，2021年成立公司，與另一個創辦人共同打造「安心泳」安全監測輔助系統，透過影像識別與精準警報，為水域安全提供全方位解決方案。

相關解決方案主要透過建立資料庫、配合演算法，能對水中泳客進行即時、精準的異常偵測功能，內建多重警示機制。