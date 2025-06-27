職感心教練／擺脫語義飽和 展現行動力

「不是已經講過很多次了嗎？報告的內容必須有明確的數據並涵蓋風險評估，為何一而再、再而三地耳提面命，卻還是沒有任何改善呢？」

你有沒有發現明明說得很清楚，對方怎麼就是做不出來，尤其愈是沒有明確的行動方案，如理念、目標等的表達形式，愈是無法引起共鳴。

作為主管，需要敏銳地意識到，當命令或要求經過多次傳達卻始終未見成效，下屬是否漸漸充耳不聞？其實人的意志與注意力會隨著時間而遞減，猶如嗅覺疲乏，是因為我們的神經感到疲倦、麻痺而陷入「語義飽和（Semantic Satiation）」的現象。

「語義飽和」是由美國心理學教授萊昂．詹姆士（Leon James）首創的心理現象。指的是當你長時間重複盯著一個字或單詞時，會突然產生對其意義的陌生感，甚至會覺得不認識這個字詞。

從心理學角度來看，這是因為大腦神經若在短時間內接收到過於重複的刺激，會引發神經活動的抑制，而這種抑制導致了對常用詞語的暫時性「失憶」現象。此外，如果大腦在理解某個詞語時，判斷其需要耗費大量認知資源，便會傾向於選擇性忽略，以減輕處理的負擔。

所以「不是已經講過多次了嗎？」、「一而再、再而三」與「沒有任何改善」的用詞遣字，員工可能早已聽習慣了，也失去刺激大腦的作用，逐漸變成背景噪音。

況且聽者感受到的可能是「我又搞砸了」，而不是「這件事還沒做好」，因此又會引發防衛、解釋、推卸責任等反應，忽略了要解決的事件本身。漸漸的員工感到挫敗或無力感，久而久之只會降低主動性。當開始習以為常無反應，未能產生作用時，便是必須做出改變，改頭換面，開始構思新的方法，以突破大腦習慣性過濾器的時候了。

為了讓訊息（口號、宣言、遠景或命令等）真的被聽進去並付諸相對的行動，要以不重複、不被過濾和不傳統的方式來陳述，想方設法引起關注，讓大腦無法忽略或自動篩選掉。

因此，若將提問內容調整為「每周更新這份報告，你肯定花費了不少心力。有沒有哪些環節讓你覺得特別耗時或容易疏漏？我們可以一起探索更有效率的做法。這份報告是你的專業判斷結果，若能強化數據與風險評估的呈現，將使其更具影響力。你認為呢？」

先表達肯定（花費不少心力），非糾正與責備，建立心理安全感；探索可能面臨到問題的所在（特別耗時或容易疏漏）；然後展現支持與合作之意（一起探索）；再進一步提升其個人價值（更具影響力），結尾時透過「你認為呢？」讓他有反思的機會。

建立情感連結能有效的讓對方降低防衛，提升參與感。透過同理、感受到支持與合作，促發個人價值被認可所引發內在動機，比單純命令更有效、持久，尤其用在不懂得如何自我反饋的人身上，更有明顯的效果。

一旦覺察到訊息已經像貼在牆上的壁紙，被視而不見，無法再激起接收訊息者任何共鳴或行動，變得麻木時，就需要用不同的方式包裝、傳遞，將人物帶入情境及情感連結，才能避開大腦的過濾器，促發真正的行動。