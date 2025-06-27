顯而立見／把變動化為推進力

近期新台幣匯率變動非常大。老實說，我不想討論金融問題，也不想談什麼經濟理論。但匯率這件事的確是一個很有意思的切入點，因為它近期變得真的太快了，而且變得很廣泛，影響力也非常大。

當匯率大幅波動，第一個受傷的就是出口產業，那個壓力一定會傳導到很多企業的營收。但與此同時，個人在國外的消費能力卻提升了，變得比較「好買東西」。這種牽一髮動全身的情境，提醒我們一件事：變化，本來就無所不在。

但我要講的重點不是匯率，也不是經濟結構，而是「變化」本身。

現在這種變化之所以令人不安，是因為它來得快、來得猛。可是真正的本質是：變化一直都在。但過去是那種很細、很緩慢的進展。它像水一樣在地底下潺潺流動，我們沒感覺，就不害怕。可是一旦變化浮上檯面、打亂節奏，人的心就會浮動，開始焦慮。

其實，焦慮不是來自「變化」，而是我們沒有節奏。重新創業之後，我發現這種焦慮更明顯了。每天早上起床，我都會感到強烈的不確定感。那種心情很像是坐在海上，波濤洶湧，不知道今天的風會往哪邊吹。

可是我後來找到一個方法，把自己該做的事列出來，然後每天早上起來就打開那張表格，一項一項看過去。我看完那張表格，大概花個10分鐘至20分鐘，我的心就安定下來了。不是因為事情解決了，而是因為我重新看見「節奏」。

這讓我想到佛教「無常」的觀念。世界本來就無常，但在無常中，能不能有一件事像呼吸一樣穩定重複，是修行的關鍵。

佛教裡面有「定課」、「持咒」，那其實就是穩定自己內在節奏的一種方式。

歷史上哪一個時代我們記得最多人？我認為是三國時代。為什麼？因為變化夠大、亂得夠徹底，所以愈多角色有可能浮上來。你也可以說是因為《三國演義》的渲染，但我認為不是唯一原因。

三國之所以能被記得，是因為那些人都有堅持的東西。像劉備堅持漢室正統、曹操想要安定天下、孫權則是穩守江東。變動中，有立場、有價值觀，才會被記住。

反過來看，那些你記不起來的混亂時代，比如五胡亂華、南北朝，雖然也是天翻地覆、國家一個接一個換，可是為什麼我們不記得？因為那些時代的變化是隨機的，是亂而無意的。沒有一條中心線，沒有被堅持的東西。所以，我們不能只關心變不變，更要問：你有沒有一個值得堅持的節奏與方向？

不是說焦慮不好，我每天還是在焦慮啊。但我發現，如果能夠建立一個可反覆執行的行動節奏，不管是每天寫表格、做計畫、呼吸冥想、祈禱或運動，那焦慮會慢慢變成「推進力」，而不是「破壞力」。

這就像佛法講的：有覺知地活在當下，才有能力穿越無常。

變化令人焦慮，沒錯，但也是讓你翻轉人生的開端。因為在這個時代，一切都在重新排序，舊的穩定不再可靠，新的資源空間還沒被占滿。

這正是你可以創造自己被動收入生態圈的時候：你不用追趕別人的安全網，而是打造自己的系統。從你擅長的領域開始，結合內容、數位資產、AI工具或社群圈子，慢慢築出一個能在風雨中自給自足的根。