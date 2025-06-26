和碩等科技買方大手筆助攻 第2季商用不動產交易衝破300億元

據第一太平戴維斯統計，最新第2季大型商用不動產在科技買方接連出手購買廠辦下，推升單季商用市場成交金額達307億元、年增率5.5%；惟房市買氣冷，建商購地縮手，第2季土地交易金額達270億元，較去年同期大減近六成。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，全球政經局勢發展難以預估，為分散風險，近期陸續有科技業往美、日等國擴廠；不過，他認為台灣高科技產業的基礎深厚，且短期內難以複製、取代，認為下半年科技業的自用需求，仍將成為商用市場的主力買方。

第一太平戴維斯26日發布最新第2季商用不動產交易統計，第2季最大兩宗交易均是科技業寫下，科技業已成為商用不動產市場最大推手，如遠見科技（3040）大手筆砸62.4億元購買楊梅的現代化物流倉儲，寫下科技業罕見重金投入投資收益型資產。另外，和碩（4938）聯合二度置產桃園廠辦、以56.3億元買下宏達電龜山廠。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄分析，第2季光是科技業為商用不動產注入約163億元交易資金，占整體交易比重達53%，並進一步推升單季商用不動產成交金額達307億元、年增率5.5%；總計今年上半年成交金額為817億元、年增率13%。

第2季各類型不動產交易中，廠房、廠辦為交易大宗，成交金額各達174億元與106億元，貢獻單季交易金額逾九成，買氣超越去年同期，顯示面臨美國關稅戰威脅，科技業持續透過分散布局、深化台灣製造等多元策略來降低風險。

反觀，第2季土地交易市場則明顯降溫，單季交易金額僅270億元，較去年同期546億元呈現腰斬，建商單季僅購地140億元，獵地規模比前季大減近七成；惟丁玟甄指出，受惠於首季土地交易仍熱絡、達603億元，雖然第2季土地交易市場動能大減，但上半年整體土地成交總額仍逾870億元，規模與去年同期相當，僅小幅減少一成。