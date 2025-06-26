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芬蘭電梯大廠通力看好台灣市場 搶攻365億元商機

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
通力台灣董事總經理劉繼然。記者朱曼寧／攝影
通力台灣董事總經理劉繼然。記者朱曼寧／攝影

世界第三大電梯品牌、芬蘭電梯大廠通力KONE看好台灣電梯市場，擴大布局，將極搶奪新梯、維保商機，通力台灣董事總經理劉繼然26日表示，短線瞄準中高端商辦市場，長線將打進國內住宅市場，力拚在台市占率從5％上升到10%。

劉繼然表示，據統計，去年台灣建築物屋齡超過30年占50~60%，由此推估台灣電梯使用年限超過15年者約占40~50%，再加上高樓林立，電梯需求數量逐年攀升，預測台灣電梯市場規模在2030年將逾365億元。

以亞太地區來看，劉繼然分析，看好台灣電梯市場，像台灣與上海人口人數相當，但是台灣的電梯數量卻是上海的兩倍，加上近年受到半導體產擴廠升級，推升商辦需求度，亦帶動電梯產業的發展。

除了深耕商辦市場，通力也在多項國家級重大公共建設中扮演關鍵角色，包含台北捷運、高雄捷運、高鐵車站、桃園國際機場與台北大巨蛋等。此外，晶圓龍頭大廠、醫療重鎮如台北榮總、三軍總醫院、五星級酒店與大型百貨商場等，也都是通力長期合作的核心客戶。

其中，通力在台灣的重要指標性建案「台北雙星」智慧雙塔，該案共導入94台通力電梯，其中32台為雙層智慧電梯，搭配DCS智慧型派車系統，實現從1樓直達68樓僅需34秒的效率，成為全台最具代表性的智慧電梯地標。

劉繼然指出，隨著台灣各地陸續出現大量指標性的超高層與複合式建案，通力除了讓更多新技術在台灣實踐外，也正積極拓展人才來源，目前已與大專院校產學合作，推動實習生制度，期盼未來有更多人可以加入電梯產業。

針對電梯安全議題，劉繼然指出，根據大數據觀察，造成電梯困人事件的前三大主因為門系統、控制系統與轎廂故障。相較於過去只能等問題發生後才能處理的傳統維保模式，通力24/7 AI 智慧預測性維保服務，可透過即時監測與AI演算，精準識別並預警潛在風險，有8成的問題可被有效解決，同時節省管理者的時間與金錢，這項24/7 AI智慧維保服務適用於所有電梯品牌。

劉繼然指出，公司協助客戶將人員被困風險降低約 40%、設備故障率減少55%，單次故障的平均處理時間也縮短約55%，大幅優化維保品質與乘客體驗。

AI

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