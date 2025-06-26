中航法說會／市場氛圍轉趨樂觀 船舶價格仍位於高檔

中航（2612）26日法說會，公司指出，船隊集中海岬型船，第2季原物料海運量回升，海岬型船日租金重返3萬美元，鐵礦砂價格維持每噸100美元，船舶價格仍處於高位。

近期海岬型船需求迎來改善，6月上旬現貨市場表現強勁、日租金一度突破3萬美元創下今年以來日租金新高，惟在以伊戰爭後行情回檔，市場浮現觀望氣氛。

中航在法說會指出，今年中國大陸鐵礦砂、鋁礬土進口量可望續創新高，非洲西芒杜礦區即將於年底開始運作有助於長水路運輸需求，公司向台船訂造四艘21萬載重噸散裝貨輪預計於2026下半年起陸續交付；公司並規劃在第2季內完成中華富進輪出售案。

中航公司指出，今年1至6月現貨日租金平均達15,606美元；一至五月中國大陸鐵礦砂海運進口量年減約5.2%，煤炭海運進口量年減約7.9%，鋁礬土海運進口量年增約33.1%。受氣候與關稅戰影響，上半年全球鐵礦砂貿易量呈現年減。但5月下旬起礦商積極出貨市場氛圍轉趨樂觀，現貨價格應聲上漲。

鐵礦砂價格上半年平均101美元/噸，大陸港口庫存下降至1.39億噸，新船造價維持高檔，二手船價微幅下跌但交易仍然熱絡。