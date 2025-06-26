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購屋人「時間換空間」 去年第4季全國平均房貸年限約26.4年

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
預售屋示意圖。圖／AI生成
預售屋示意圖。圖／AI生成

據不動產資訊平台資料顯示，2024年第4季全國平均房貸期數達317期，追平前季的歷史新高紀錄，相當於全國每位購屋人平均還款年限約26.4年，反映高房價環境下，民眾傾向拉長還款年限以減輕每月財務壓力

以六都與新竹地區來看，平均房貸期數皆超過25年，其中新竹縣更高達343期、約等同28.6年，成為六都、新竹縣市中房貸年限最長的地區，數據可看出30年房貸已逐漸取代20年房貸，成為市場主流。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從2023年第3季新青安上路後，購屋者的平均房貸期數就超過300期，已連續六季時間都在平均25年以上，顯示使用30年期以上貸款的比重已高於20年期，甚至在「新青安」政策上路後，部分首購族選擇40年期房貸，延長還款期限、以爭取更大資金靈活度。

進一步分析數據，2024年全國第4季平均房貸期數為317期、房貸年限約26.4年，較2022年同期的297期、多出約1.67年，也比2023第4季平均304期、多出約近1.1年。

六都、新竹縣市中，新竹縣去年第4季平均房貸期數高達343年居冠，而新北市、台中市、台南市、高雄市、新竹市等地，平均房貸年限皆逾27年，顯見不僅房價持續推升房貸年期，長年期貸款也正快速普及。

曾敬德指出，由於房價上揚，透過長年期房貸一來可以減少每月還款壓力，二來購屋人拉長還款年限後，同步有利銀行評估個人的收支比例，增加可以貸款的金額，長年期房貸會興起，銀行態度也是關鍵，因此現在銀行普遍對30年期房貸的接受度也高。

曾敬德提醒，雖然長年期房貸可減輕短期壓力，但購屋人總利息支出也隨之提高，特別是有使用寬限期的借款人，更需留意寬限期結束後，本金償還壓力的突增。

據不動產資訊平台資料顯示，2024年第4季全國平均房貸期數達317期，追平前季的歷史新高紀錄，相當於全國每位購屋人平均還款年限約26.4年，反映高房價環境下，民眾傾向拉長還款年限以減輕每月財務壓力。信義房屋提供
據不動產資訊平台資料顯示，2024年第4季全國平均房貸期數達317期，追平前季的歷史新高紀錄，相當於全國每位購屋人平均還款年限約26.4年，反映高房價環境下，民眾傾向拉長還款年限以減輕每月財務壓力。信義房屋提供

房貸 壓力

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