去年919金龍風暴…國揚都更案買氣腰斬 一年只多賣15%

國揚建設今（26）日召開股東會，總經理彭邵齡會後受訪表示，今年住宅市場仍然冷清，成交速度緩慢，房市買氣遲滯。以新店都更案為例，2024年8月推出後至同年9月19日已售出30%，但此後近一年時間，僅再成交15%，總銷售率僅45%。

彭邵齡指出，價格沒有下修，主要是造價太高，不太可能降價，地主分配已定，加上原物料與工資成本居高不下，「只能用時間換空間」，而且目前市場不確定因素仍多，除了國內打炒房政策未明，利率也未調降，國際面還有美國川普對等關稅議題。

彭邵齡表示，目前貸款利率雖約3%，在歷史上不算高，但問題出在貸款成數被壓抑，自備款負擔重，導致年輕人購屋能力受限。以往一案常有多家銀行爭取，如今卻須分給8到10家，銀行也自動收緊放款。

彭邵齡指出，國揚已調整土地採購策略，幾年來幾乎不再買新住宅用地，2020年至今只買進高雄農16一塊住宅用地，其餘集中在都更案及廠辦開發。她說，南港RC基地為700坪，每坪單價28萬，其餘小基地危老案開發利潤都被壓縮，乾脆停掉，加上施工人力短缺、造價高漲與政策風險齊壓，未來供給量勢必收斂，房市將面臨一段消化期。

營運方面，包括高雄「國硯」、「微笑時代」、台南「翡翠森林」系列、台北「國揚洲際企業總部」等案，合計成屋銷售金額約26.7億元，預售部分則以台北「國揚吉麟」、新北「國揚光河」、台南「美地莊園」等案為主，貢獻35億元營收。