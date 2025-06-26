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中科院與民間合作 研製護膝肘、防彈等個裝提升戰力

中央社／ 台北26日電

中科院今天指出，民國102年運用武器系統減震技術，移轉至民生產業，攜手民間廠商歐都納開發吸震科技，先後成功研製戰鬥型護膝護肘、防彈背心吸震片等裝備合計超過70萬套，提升國軍整體戰力。

中科院今天發布新聞稿指出，102年運用武器系統減震技術移轉至民生產業，歷經2年開發出「能量消散膠體材料（Energy Dispersion Gel Material,EDGM）」，並融合歐都納的EVA發泡技術，不僅保留EVA材料的輕量、彈性與耐用等特性，更將吸震性能提升至全新層次。

中科院表示，105年與歐都納公司簽署「合作意願書暨生產技術合約」，共同開發無毒環保EDGM-EVA發泡技術製程，先後成功研製戰鬥型護膝護肘、防彈背心吸震片、舉重用減震減噪墊片、E.O.D防爆背心、防爆毯等產品，期間也申請並獲得14件國內、外發明與新型專利，以及1項歐盟CE的認證，未來可運用於國防、醫療、運動等產業，展現軍民通用科技發展應用典範。

針對開發國軍個人裝備，中科院說明，105年起接受國防部軍備局及陸勤部委託開發國軍個人裝備，期間陸續尋求國內相關產業合作機會，最後由歐都納脫穎而出，共同合作產製戰鬥型護膝護肘、ⅢA級防彈背心吸震片、Ⅲ級防彈背心吸震片、E.O.D防爆背心及防爆毯等裝備，合計超過70萬套。

至於其他民生領域，中科院表示，近年接受國家訓練中心委託，為舉重國手開發具減噪、減震效果的舉重墊，避免選手因長期訓練，造成耳膜及肢體上的傷害。

中科院說明，這款國防科技材料，也獲舉重國手郭婞淳團隊青睞，量身訂製粉紅色專屬地墊，協助選手一「舉」奪牌，這項成果於國訓中心精準運動計畫中，具體展現軍民通用科技研發能量。

中科院表示，未來將持續拓展與不同領域技術夥伴的合作，並延伸至更多應用民生領域，肩負起守護民眾的職責。

防爆 國防部 中科院

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