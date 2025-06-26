新莊建案夾層設計被公平會裁罰150萬元 名軒：將提抗告

名軒（1442）位在新北市新莊區「名軒富麗」遭公平會裁罰150萬元，名軒開發26日公告，將依法提出抗告，公司一切營運正常，無重大影響。

公平交易委員會指出，名軒與新力天廣告有限公司在銷售「名軒富麗」建案時，利用第6層實品屋展示住宅裝潢與夾層設計，誤導消費者該樓層可作為住宅使用，實際上卻違反建築使用規定，因此違反《公平交易法》，分別遭罰150萬元及75萬元，總計225萬元。

名軒今日發出聲明表示，有關公平會裁罰本公司「名軒富麗案」廣告不實一事，事因買方賞屋時對標的物極其喜愛，當時銷售之代銷公司在整體交易過程與委託銷售之代銷公司合約中，皆已盡告知單位內容為「一般事務所」規範。

名軒表示，本案之委託銷售程序，均依法律及契約之約定進行，並無任何違悖事項，銷售單位已善盡相關事項之告知及說明義務，並無任何隱匿或廣告不實之情事。

針對買方對公平會提出廣告不實之申訴，名軒指出，在公平會審查過程中皆盡全力配合，對於結果深感遺憾，將依法提出抗告。