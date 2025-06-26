台泥獲5億歐元綠色貸款 每年省息逾5百萬歐元

儘管全球市場波動不斷，台泥（1101）透過旗下荷蘭子公司TCC (Dutch) Holdings B.V.，在國際綠色金融領域成功簽訂並完成動撥一筆為期五年、規模高達5億歐元 的「綠色貸款」。此舉不僅大幅優化財務體質，預計每年可為台泥節省至少500萬歐元利息支出，更彰顯國際金融圈對台泥優質信用與明確減碳路徑的高度認同。

台泥指出，這筆五年期歐元綠色貸款的利率加碼僅100個基本點（bps），相較於其他國際大型投資等級企業目前發行的歐元綠色債券發行利率，加碼僅約一半。此次融資的成功，也大幅提升了台泥的流動比率，進一步強化其財務穩健性。

本案由法國東方匯理銀行擔任綠色架構顧問銀行，並攜手法國巴黎銀行、三菱日聯銀行、星展銀行（台灣）及台北富邦銀行等五家國際級商業銀行共同承銷。值得一提的是，此次貸款獲得遠超乎預期的5億歐元以上認購承諾，顯示市場對台泥永續發展藍圖的高度信心。

台泥表示，此筆綠色貸款嚴格遵循最新發布的「綠色融資框架」，並獲得第三方機構ISS Corporate的第二方意見認證，確保其完全符合國際最高等級綠色債券與綠色貸款原則。資金用途全數用於償還現有貸款，支持降低碳排放、發展綠色新能源，提高再生能源佔比及提升資源循環效率等關鍵項目，符合穩步邁向台泥2050年淨零排放的長期策略。

台泥董事長張安平表示，「面對全球能源轉型，我們在歐洲看到了綠色能源發展的巨大潛力，特別是在儲能、電動車充電網路與智慧電網等領域。此次綠色融資，正是台泥加速布局這些永續事業的戰略考量，不僅強化財務體質，更為企業與地球共創長遠價值。」

繼今年3月成功發行3.5億美元無擔保綠色可轉債後，本次綠色貸款的順利完成，標誌著台泥集團在國際綠色資本市場上已建立穩健的信用基礎與品牌影響力。信用評等機構標準普爾（S&P）與惠譽（Fitch）均給予台泥 BBB-投資等級評價，展望穩定。

面對近期國際氣候政策分歧及關稅大戰導致金融市場波動加劇，但綠色金融對台泥的支持不減反增。台泥本次成功融資，不僅展現了綠色金融在市場波動中的韌性與關鍵重要性，也為台泥持續深化全球低碳布局、拓展再生能源注入強心劑。台泥將秉持永續發展的目標，持續貢獻於全球低碳及新能源轉型。