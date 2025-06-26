第九屆創業之星 先進材公司勇獲社會組冠軍

經濟日報第九屆創業之星社會組冠軍先進材公司獲獎。「創業之星選秀大賽」社會組決選冠軍出爐，由先進材股份有限公司團隊獲獎。「富據智能科技」、「碩準生技」兩組獲得優勝。冠軍獲頒獎牌及可獲得10萬元獎金。

先進材股份有限公司成立於2020年11月，以品牌 「新竹金新竹金」、「新竹金BAMBOO」專注於100%可生物降解負碳包材的創新研發與應用。公司致力於推廣竹子循環經濟，並結合綠色科技開發環境友善、完全可分解的材料，目標朝向「以竹代塑」，期望減少供應鏈中的塑料使用，以大幅降低全球產品的碳足跡，具體實踐企業減碳、減塑及減廢之行動，為地球建立更加永續美好的未來。 經濟日報第九屆創業之星決選，評審決選會議中，ITIC創新工業技術移轉股份有限公司總經理瞿志豪（左起）、中華開發資本優勢產業投資事業群董事總經理王永達、台灣天使投資協會祕書長蘇拾忠、中華開發創新加速基金總經理郭大經、台大創創中心執行長曾正忠，審慎討論。記者林俊良／攝影 經濟日報第九屆創業之星社會組決選，冠軍由先進材公司（右三）獲獎，富據智能科技（右二）、碩準生技（左二）兩組獲得優勝。得獎團隊代表與評審召集人台大創創中心執行長曾正忠（左一）、主辦單位經濟日報社長劉永平（右一），頒獎合影。記者林俊良／攝影 經濟日報第九屆創業之星決選，經濟日報社長劉永平致詞。記者林俊良／攝影