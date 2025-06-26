第九屆創業之星 先進材公司勇獲社會組冠軍
經濟日報第九屆創業之星社會組冠軍先進材公司獲獎。「創業之星選秀大賽」社會組決選冠軍出爐，由先進材股份有限公司團隊獲獎。「富據智能科技」、「碩準生技」兩組獲得優勝。冠軍獲頒獎牌及可獲得10萬元獎金。
先進材股份有限公司成立於2020年11月，以品牌 「新竹金新竹金」、「新竹金BAMBOO」專注於100%可生物降解負碳包材的創新研發與應用。公司致力於推廣竹子循環經濟，並結合綠色科技開發環境友善、完全可分解的材料，目標朝向「以竹代塑」，期望減少供應鏈中的塑料使用，以大幅降低全球產品的碳足跡，具體實踐企業減碳、減塑及減廢之行動，為地球建立更加永續美好的未來。
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