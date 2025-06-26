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雲豹集團總動員 攜手天能、煒盛、職籃隊 清海廢守護海洋

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台啤永豐雲豹職籃隊營運長顏行書攜球員，親身參與淨灘活動，展現守護環境人人有責的行動力。圖／雲豹能源提供
台啤永豐雲豹職籃隊營運長顏行書攜球員，親身參與淨灘活動，展現守護環境人人有責的行動力。圖／雲豹能源提供

雲豹能源今年淨灘行動全面升級，由雲豹能源母公司發起，號召旗下子公司天能綠電、煒盛環科，並聯手台啤永豐雲豹職業籃球隊擴大舉辦，6月25日由雲豹能源總經理趙書閔與永續長暨發言人張建偉帶領企業員工與球員夥伴，在新北市金山區中角灣展開大規模淨灘行動，齊力清除超過420公斤海洋廢棄物，以實際行動為地球環境盡一份心力。

此次活動亮點之一，由台啤永豐雲豹職籃隊營運長顏行書帶領球員汪哲宇、丁冠皓、呂濟而、陳俊翰、莊博元，親自上陣，揮別球場帥氣形象、化身海洋守護者，與集團員工一同彎腰撿拾塑膠瓶、保麗龍與廢棄漁網，展現環保不分角色、減塑人人有責的行動力，也讓永續精神從企業內部延伸至運動舞台與社會大眾。

雲豹能源總經理趙書閔表示，企業因永續而生，更以行動而驕傲。這次以集團規模發動，邀請子公司同仁與球員一同響應，是集團展現永續實踐力的最佳示範。守護海洋不只是口號，而是持續進行的行動，永續需要跨領域、跨世代的力量，透過這樣的行動串聯企業、體育與社會大眾，才能為地球創造正向改變。

雲豹能源永續長暨發言人，同時也是台啤永豐雲豹職籃隊執行長張建偉表示，透過體育與環保的結合，讓永續議題更有感、更貼近人心。球員們親自投入，不只是象徵參與，而是在傳遞保護海洋不分角色，每個人都能是行動者的信念，只有當永續成為全民的語言，才有機會改變未來的樣貌。

台啤永豐雲豹職籃隊營運長顏行書則分享，職業球隊的影響力不該只停留在場上，更應該帶動正向社會改變。這次球員們加入淨灘，絕對不比練球輕鬆，但我們全力以赴，以身體力行守護環境，為年輕族群示範如何從日常行動守護地球。

根據統計，每年約有800萬到1270萬噸垃圾流入海洋，其中約80%為來自陸地人類活動所產生的廢棄物，如塑膠包裝、一次性用品與漁業廢棄物，長期對海洋生物與生態系統造成威脅。

雲豹能源指出，透過實地參與淨灘，員工與球員親眼見證海廢問題的嚴重性，更加深對環境議題的關注與反思。此次行動亦呼應聯合國永續發展目標（SDGs）第14項「保育及永續利用海洋與海洋資源」，展現企業落實永續責任的決心，並期望透過號召式行動，提升社會對減塑減廢的重視，推動更多人從日常做起，一同守護珍貴的海洋家園。

雲豹能源號召集團員工以實際行動為地球環境盡一份心力。圖／雲豹能源提供
雲豹能源號召集團員工以實際行動為地球環境盡一份心力。圖／雲豹能源提供
雲豹能源總經理趙書閔及永續長暨發言人張建偉號召旗下子公司天能綠電、煒盛環科，並聯手台啤永豐雲豹職業籃球隊，同心協力清除420公斤廢棄物，以實體行動守護地球環境。圖／雲豹能源提供
雲豹能源總經理趙書閔及永續長暨發言人張建偉號召旗下子公司天能綠電、煒盛環科，並聯手台啤永豐雲豹職業籃球隊，同心協力清除420公斤廢棄物，以實體行動守護地球環境。圖／雲豹能源提供

雲豹能源 廢棄物 台啤

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