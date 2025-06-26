星星電力與Lightsource bp簽署115MW購電合約 年底外購電量上看650MW

泓德能源旗下綠電顧問與儲能資產整合商星星電力今（26）日宣布，與全球陸上再生能源專案開發商Lightsource bp簽署綠電購售合約（PPA），將100%承接其位於嘉義布袋鎮及義竹鄉的115MWp漁電共生案場所產出的再生能源。

Lightsource bp台灣總經理傅檳表示，「布袋漁電共生專案是我們在台灣市場發展的重要里程碑，也展現Lightsource bp在全球布局與地方發展接軌的專業能力。很高興與星星電力簽署購電協議，協助台灣企業實現減碳目標，並將持續發展長期在地合作夥伴關係，為台灣打造永續再生能源解決方案。」

該案場位於嘉義縣布袋鎮及義竹鄉，總光電容量為115MWp，並已於今年6月正式開工，工程期間預計可創造750個地方就業機會。完工後每年預計可產出高達1.8億度的再生能源，足以供應約4萬1000家戶全年用電。依據合作協議，布袋漁電共生案場所產再生能源將全數由星星電力負責銷售。

星星電力董事長暨泓德能源總經理周仕昌表示，「泓德能源集團與星星電力長期深耕綠電與光儲充應用，很高興能與Lightsource bp這樣具備國際視野的夥伴展開合作。全新轉型後的星星電力將持續引進專業人才與最新技術，無論是在綠電購售、儲能管理或電力交易服務上，都將為企業提供更具價值、更富彈性的整合方案，期待與台灣產業共同邁向和國際接軌的綠色未來。」

星星電力為台灣前三大售電業者，透過與綠電市場供應鏈密切合作，為企業轉供穩定可靠的綠電來源，預估至今年底外購電量可望突破650MW，進一步鞏固在綠電購售市場的核心地位。