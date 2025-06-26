快訊

00929等三檔台股ETF換股公告了！不只納入華碩 還有這些AI股

悠遊卡變提款卡！高中生破解晶片編碼 「退刷變現」騙走上萬元

中鼎續寫中捷新篇章 藍線機電工程開工

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中鼎基礎及環能工程事業部協理吳天寶（左二）於中捷藍線開工典禮與本案聯合承攬團隊合影。圖／中鼎提供
中鼎基礎及環能工程事業部協理吳天寶（左二）於中捷藍線開工典禮與本案聯合承攬團隊合影。圖／中鼎提供

國內最大統包工程承攬商CTCI中鼎集團承攬「台中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」，6月26日舉行開工典禮，為台中市第二條捷運建設寫下新頁。

台中捷運藍線，不僅串聯沙鹿車站、台中車站等交通樞紐，更將與中鼎曾參與建設的中捷綠線（文心北屯線）形成便捷的十字路網，預計2034年完工後，將大幅提升臺中交通路網的完整性。

本案藍線機電工程，由中鼎偕同新加坡商新加坡科技電子（ST Engineering Urban Solutions Ltd.）、法商阿爾斯通（Alstom Transport S.A.）、韓商現代樂鐵（Hyundai Rotem Company）組成聯合承攬團隊執行。本案全長24.78公里，將貫穿海線至市區，西起台中港，東至新建國市場，為一條串連海線到市區的藍色動脈，途經8個行政區、53個里，設置20座車站，包含8座高架車站及12座地下車站，並配置一座五級機廠；中鼎負責本案核心供電系統的建置。

中鼎表示，有信心以多年來在捷運機電系統的豐富實績，並憑藉在台中綠線的成功經驗與國際團隊的緊密合作，如期如質完成此一重大工程，持續推動城市發展。

中鼎集團深耕交通領域30餘年，不僅是台灣捷運機電系統承攬市占率第一的領導廠商，更是多條重要捷運線的幕後推手，實績包括台灣第一條捷運木柵線與後續的南港板橋、土城延伸、新莊蘆洲、信義松山、萬大、環狀線，以及臺中綠線、高雄橘線等。中鼎也將業務拓展至海外，參與新加坡濱海市區線、湯申東海岸線及卡利巴株機廠擴建等捷運軌道工程，豐富經驗與技術實力備受業界肯定。

捷運 中鼎

延伸閱讀

台南捷運要動工 處長卻被「挖角」…交通局：盼延攬五都捷運人才

中捷藍線動工同場祝賀 她推動罷免和遭罷立委坐一起「有點尷尬」

女搭捷運疑惑「兩側空位都沒人坐」 大票男生吐心聲：真的會怕

中捷藍線機電工程6/26動工 當天搭乘綠線全天免費

相關新聞

夾層設計竟是違建陷阱！公平會開罰新莊建案225萬元

公平交易委員會指出，名軒（1442）與新力天廣告有限公司在銷售「名軒富麗」建案時，利用第6層實品屋展示住宅裝潢與夾層設計...

中捷藍線機電工程開工 中鼎：全案預計2034年完工

國內最大統包工程承攬商CTCI中鼎（9933）集團承攬「台中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」，26日...

影／嘉義發跡承億建設集團明年興櫃上市 市區建案動土站上4字頭

嘉義房市受惠台積電先進封裝廠興建利多，不受美國對等關稅、以伊戰爭、央行信用管制影響，年初至今，外地及在地建商紛紛在嘉市推...

乾杯股東會／通過每股配息1.5元 下半年加速展店

乾杯（1269）26日召開股東會，由平出莊司續任董事長，並決議每股配發現金股利1.5元，並完成董事會全面改選。乾杯表示，...

台中超巨蛋旁失靈？台中市府水湳賣地 估價師喊：好慘

台中市地政局今區段徵收配餘地標售開標，共釋出17筆標的，其中16筆水湳經貿園區，近期有台中超巨蛋選址水湳利基，業界推估可...

低頭撿鑽石？台中市府賣地今開標「超冷」 房仲曝原因

台中市地政局今辦理區段徵收配餘地標售開標，共釋出17筆標的，總底價將近520億元，其中16筆位於有「台中最後鑽石地」之稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。