中鼎續寫中捷新篇章 藍線機電工程開工

國內最大統包工程承攬商CTCI中鼎集團承攬「台中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」，6月26日舉行開工典禮，為台中市第二條捷運建設寫下新頁。

台中捷運藍線，不僅串聯沙鹿車站、台中車站等交通樞紐，更將與中鼎曾參與建設的中捷綠線（文心北屯線）形成便捷的十字路網，預計2034年完工後，將大幅提升臺中交通路網的完整性。

本案藍線機電工程，由中鼎偕同新加坡商新加坡科技電子（ST Engineering Urban Solutions Ltd.）、法商阿爾斯通（Alstom Transport S.A.）、韓商現代樂鐵（Hyundai Rotem Company）組成聯合承攬團隊執行。本案全長24.78公里，將貫穿海線至市區，西起台中港，東至新建國市場，為一條串連海線到市區的藍色動脈，途經8個行政區、53個里，設置20座車站，包含8座高架車站及12座地下車站，並配置一座五級機廠；中鼎負責本案核心供電系統的建置。

中鼎表示，有信心以多年來在捷運機電系統的豐富實績，並憑藉在台中綠線的成功經驗與國際團隊的緊密合作，如期如質完成此一重大工程，持續推動城市發展。

中鼎集團深耕交通領域30餘年，不僅是台灣捷運機電系統承攬市占率第一的領導廠商，更是多條重要捷運線的幕後推手，實績包括台灣第一條捷運木柵線與後續的南港板橋、土城延伸、新莊蘆洲、信義松山、萬大、環狀線，以及臺中綠線、高雄橘線等。中鼎也將業務拓展至海外，參與新加坡濱海市區線、湯申東海岸線及卡利巴株機廠擴建等捷運軌道工程，豐富經驗與技術實力備受業界肯定。