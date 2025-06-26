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立普思3D機器視覺平台獲國際大廠採用 今年迎接爆發性成長

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
立普思董事長暨執行長劉凌偉看好AI驅動智慧製造及人形機器人發展，將為深耕3D視覺感測技術開發多年的立普思，今年將迎來爆發性成長。記者簡永祥／攝影
立普思董事長暨執行長劉凌偉看好AI驅動智慧製造及人形機器人發展，將為深耕3D視覺感測技術開發多年的立普思，今年將迎來爆發性成長。記者簡永祥／攝影

在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳揭示人形機器人是下波工業革命產品，已引起各行業競相布局智慧製造及智慧城市。3D視覺感測技術開發商立普思科技，也在黃仁勳欽點人形機器人合作開發夥伴後，成為各產業競相爭取合作對象。

立普思董事長暨執行長劉凌偉今日受訪時表示，為因應AR／VR（擴增實境／虛擬實境）快速導入在眼鏡及各項領域應下，立普思決定在現有主力產品工業3D深度相機、AI建模開發套件、物流丈量系統及機器人賦能系統後，今年第3季正式成立第五項產品線，提供整合3D影像感測及AI運算的的3D機器視覺系統，全力迎合智慧製造及智慧監控商機。

劉凌偉透露，3D機器視覺平台已分別打進日本與歐洲大廠供應鏈體系，取得日本工具機大廠的AI攝影機Cam及德國物流大廠智慧搬運車3D視覺感測器模組訂單，且歐洲二大智慧人流統計公司已經開始放量出貨，主要應用在機場、車站等高人流區域，此外，也與日韓影像感測大廠合作開發新一代縮時測距（ToF）產品，預料在系統及授權金同步加持下，繳出亮麗成績單。法人預估，立普思今年業績較去年可望呈現倍數成長。

劉凌偉指出，立普思在3D影像處理處於世界級技術發展前沿，與多家全球知名的夥伴建立緊密合作關係，包括：AI與GPU運算領導者NVIDIA、機器人平台與晶片技術提供者Intel、影像SoC大廠 Ambarella、IC設計與EDA工具廠商 Cadence、可程式化邏輯解決方案供應商 Lattice，以及機器學習SoC的SiMa.ai。此外，公司亦與國際感測器大廠如 Onsemi、Infineon、Samsung和SK hynix等策略夥伴攜手合作，共同推動完整機構產品開發。

立普思表示關於公司申請興櫃計畫，目前與承銷商及會計師密切配合均按計劃進行，未來將考慮資本市場狀況及對股東權益最大情況下完成興櫃作業。

展望未來，考量3到5年內AI技術將逐步落地及擴大普及各行業，尤其在工業及商業應用，預期成本效益比因此大幅提高，立普思擁有3D影像處理專利的黑科技將扮演關鍵角色，未來成長可期。

機器人 AI

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