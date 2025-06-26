TBMC打造全台首座核酸藥物GMP廠 預計2026年上半年啟用

臺灣生物醫藥製造股份有限公司（TBMC）26日於竹北生醫園區舉行GMP廠房動工典禮，正式啟動國內首座mRNA核酸藥物與疫苗GMP製造基地的建置，進軍全球生物醫藥代工研發製造產業CDMO市場，預計於2025年底完工，2026年上半年啟用。

動工典禮於TBMC GMP工廠所在地竹北生醫園區第三生技大樓舉行，TBMC董事長楊育民表示，COVID-19疫情凸顯mRNA技術於防治新興傳染病中的關鍵角色，TBMC的任務是將全球尖端新興醫藥品的製造能量和技術，在臺灣落地生根，維護國家社會安全和人民健康。

竹科管理局陳國樑副局長表示，竹北生醫園區已經成為臺灣生技產業的製造重鎮，期待TBMC GMP廠的早日完工，更加提升園區製造能量。

TBMC董事、經濟部產業技術司簡任技正的戴建丞則表示，TBMC將成為臺灣生醫產業的支柱與通向世界的門戶，不僅能因應少量多樣化的生產需求，也具備大量製造的能力。

GMP廠由美國知名團隊設計，遵循國際GMP標準打造，採用高度彈性與模組化設計，能滿足先進藥物複雜製程與擴產瓶頸，建廠初期聚焦mRNA核酸藥物與疫苗、細胞治療藥品產線建置。

mRNA核酸藥物方面，涵蓋最上游的質體線性化至奈米脂質包覆mRNA 生產，支援新興疫苗與罕見疾病藥物生產，未來初期年產能可達1,300萬劑mRNA疫苗，強化臺灣自主疫苗生產能力，提升國家防疫韌性；細胞治療部分，將提供間質幹細胞、CAR-T等免疫細胞製造服務，可支援臨床前試驗、臨床試驗及上市後藥品大量製造需求。

GMP新廠預計於2025年底完工，2026年上半年啟用，已動工的QC實驗室與品質系統則將於今年下半年率先完成，為後續GMP廠驗證與製程確效奠定基礎。未來，TBMC也將進一步拓展基因治療、複雜生物藥品等新興生技醫藥品量產，擴大整體服務範疇。

新廠建置之前，TBMC已率先於去年於臺北和竹北兩地建置製程與分析實驗室，為核酸、細胞、基因治療和生物藥品的國內外客戶提供服務，GMP完工後將可打造自上游製程開發與分析檢測服務到下游生產製造的一站式平台。

展望未來，TBMC將持續努力，建構完整的CDMO解決方案，加速協助創新療法從實驗室走向臨床與市場，帶動發展臺灣生技製造技術和能量，鏈結全球生醫產業的願景。